Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
0'
38' Желтая карточкаЛиндфорс Матиас
81' Желтая карточкаВетели Йоона
90' Желтая карточкаНурмос Ласси
90' Желтая карточкаПопович Антон
90' Желтая карточкаWilliam Venta Akre
90'+6
Ход матча
28
Де
Врис
Джек
15
Сиссе
Ибраим
29
Дийе
Матар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Де Врис ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ivan Dominic
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
История личных встреч
КТП
КуПС
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попович Антон
|1
|0.5
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурмос Ласси
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Фуртадо Уиллис
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
Результаты матчей
КТП
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
КТП
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
КТП
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0
ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0 ПИФ - КТП 1:4 ЕИФ Экенас - КТП 2:0 КТП - ЯПС 3:1
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Эло Куопио 6:1 ХИК - КуПС 0:1
КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4
Результаты матчей
КТП
КуПС
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
КТП
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|-
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|СЯК Сейнайоки
|Kingsley Ofori
|1 (1)
|ХИК
|Танака Атому
|1
|Мариехамн
|Нгуекам Ариэль
|1
|КуПС
|Попович Антон
|1
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|ХИК
|Хетемай Перпарим
|1
|Хонка
|Аалто Хенри
|1
|Интер Турку
|Форселль Петтери
|1
|Лахти
|Хертси Лооренц
|1