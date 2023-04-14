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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
0:0
Конец матча
КуПС
0'
38' Желтая карточка
Линдфорс Матиас
81' Желтая карточка
Ветели Йоона
90' Желтая карточка
Нурмос Ласси
90' Желтая карточка
Попович Антон
90' Желтая карточка
William Venta Akre
90'+6
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
10
Фуртадо
Уиллис
23
Линдфорс
Матиас
8
Лаасконен
Йоханнес
32
Рамадингайе
Давид
28
Де
Врис
Джек
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
27
Мантатис
Георгиос
1
Крайдль
Йоханнес
15
Сиссе
Ибраим
22
Тойвомяки
Ханри
2
Баккер
Юстин
26
Видьеског
Аксель
8
Дальстрем
Себастьян
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
25
Антви
Клинтон
9
Туоминен
Яссе
29
Дийе
Матар
КТП
КуПС

История личных встреч

КТП
КуПС

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

В
1:2
В
4:0
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:1
К
2:1
В
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попович Антон 1 0.5

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 1 0
William Venta Akre 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 1 0
Ветели Йоона 1 0

Результаты матчей

КТП
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
КТП
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
КТП
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0
ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0 ПИФ - КТП 1:4 ЕИФ Экенас - КТП 2:0 КТП - ЯПС 3:1
КуПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Эло Куопио 6:1 ХИК - КуПС 0:1
КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4

Результаты матчей

КТП
КуПС

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

КТП
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интер Турку
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ВПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КуПС
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ВПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Хонка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Интер Турку
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ВПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СЯК Сейнайоки
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 2
СЯК Сейнайоки Kingsley Ofori 1 (1)
ХИК Танака Атому 1
Мариехамн Нгуекам Ариэль 1
КуПС Попович Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Интер Турку Форселль Петтери 1
Лахти Хертси Лооренц 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Линдфорс Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КТП 0:0 КуПС онлайн

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