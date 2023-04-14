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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
Оулу
0'
10' Желтая карточка
Тайнио Максимус
1:0
14' Гол
Fallou Ndiaye
30' Желтая карточка
Сийра Тууре
2:0
32' Гол
Сийра Тууре
43' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
44' Желтая карточка
Лииматта Отсо
59' Желтая карточка
Балисо Янга
2:1
66' Гол
Коффей Эшли
2:2
87' Гол
Коффей Эшли
90'+4
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
15
Пурме
Тино
6
Atte
Sihvonen
8
Сийра
Тууре
18
Магута
Райан
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
17
Лайне
Янне-Пекка
35
Уорд
Каллум
23
Yassin
Daoussi
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
29
Тайнио
Максимус
6
Riku
Selander
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
Хака
Оулу

История личных встреч

Хака
Оулу

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

В
3:2
В
3:0
В
0:0
В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

28
9

Голов в среднем за матч

1.65
0.69

Среднее время на гол

54
130

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

0.85
1.18

Среднее время на гол

106
76

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.3
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сийра Тууре 1 0.5
Магута Райан 1 0.5
Fallou Ndiaye 1 0.5
Лайне Янне-Пекка 0 0
Лескано Хуан 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 2 1
Карялайнен Расмус 1 0.5
Лииматта Отсо 1 0.5

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сийра Тууре 1 0
Лайне Янне-Пекка 1 0
Fallou Ndiaye 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайнио Максимус 2 0
Балисо Янга 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0
Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0
Оулу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1
СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - Мариехамн 3:1 Ильвес - Оулу 0:2 Оулу - ВПС 0:6

Результаты матчей

Хака
Оулу

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хака
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интер Турку
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ВПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КуПС
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ВПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Хонка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ильвес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Интер Турку
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ВПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СЯК Сейнайоки
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 2
СЯК Сейнайоки Kingsley Ofori 1 (1)
ХИК Танака Атому 1
Мариехамн Нгуекам Ариэль 1
КуПС Попович Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Интер Турку Форселль Петтери 1
Лахти Хертси Лооренц 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Otso Liimatta получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Лайне Янне-Пекка получил желтую карточку от судьи
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