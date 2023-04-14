Тур: 28. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена.
0:2
Первый тайм: 39'
Ход матча
15'
31'
0:1
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Ганновер 96
Хайденхайм
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10
|0.36
|Нильсен Ховард
|7
|0.25
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.18
|Кён Деррик
|4
|0.14
|Муроя Сэй
|3
|0.11
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Крайнц Лука
|1
|0.04
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.04
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|20
|0.71
|Бесте Ян-Никлас
|8 (1)
|0.29
|Томалла Денис
|6
|0.21
|Пик Флориан
|3
|0.11
|Adrian Beck
|3
|0.11
|Сесса Кевин
|3
|0.11
|Шиммер Штефан
|3
|0.11
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.04
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Зирслебен Тим
|1
|0.04
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|6
|0
|Бёрнер Юлиан
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нильсен Ховард
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Муроя Сэй
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Бурнич Дженис
|2
|1
|Майнка Патрик
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хайденхайм
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
7
Ганновер 96
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Хайденхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
11
36
Ганновер 96
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Хайденхайм
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
22
43
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
7
47%
76-90
Забито
17
36
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
3
18%
2
6%
1-15
2
12%
6
17%
16-30
3
18%
11
31%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
2
12%
3
8%
61-75
4
24%
12
33%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Забито
38
52
18 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 5
8
21%
2
4%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
7
18%
15
29%
31-45
5
13%
6
12%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
9
24%
14
27%
76-90
Пропущено
39
32
13 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 18
5
13%
4
13%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
4
10%
5
16%
31-45
7
18%
6
19%
46-60
9
23%
3
9%
61-75
10
26%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Хайденхайм
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
211
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
311
49
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
225
918
1512
423
918
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|43 - 22
|58
|2.
|2:0
|28
|15
|9
|4
|55 - 31
|54
|3.
|27
|16
|5
|6
|54 - 33
|53
|4.
|27
|13
|8
|6
|41 - 28
|47
|5.
|27
|13
|5
|9
|47 - 36
|44
|6.
|27
|13
|4
|10
|51 - 34
|43
|7.
|27
|10
|10
|7
|41 - 37
|40
|8.
|27
|9
|10
|8
|46 - 45
|37
|9.
|27
|10
|6
|11
|43 - 42
|36
|10.
|0:0
|28
|8
|10
|10
|37 - 40
|34
|11.
|0:2
|28
|9
|7
|12
|37 - 42
|34
|12.
|27
|9
|5
|13
|36 - 47
|32
|13.
|27
|8
|6
|13
|23 - 39
|30
|14.
|27
|8
|5
|14
|41 - 45
|29
|15.
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|16.
|0:0
|28
|7
|7
|14
|27 - 43
|28
|17.
|27
|7
|4
|16
|23 - 43
|25
|18.
|27
|5
|6
|16
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|10
|3
|1
|37 - 16
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|24 - 9
|32
|3.
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|4.
|13
|8
|5
|0
|20 - 7
|29
|5.
|13
|9
|0
|4
|35 - 16
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|20 - 14
|25
|8.
|0:2
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|13
|5
|6
|2
|23 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|13 - 14
|20
|13.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 20
|18
|14.
|14
|5
|2
|7
|24 - 23
|17
|15.
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|17.
|13
|3
|3
|7
|13 - 27
|12
|18.
|14
|3
|1
|10
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|19 - 13
|26
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|2:0
|14
|5
|6
|3
|18 - 15
|21
|4.
|14
|5
|6
|3
|24 - 25
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|7.
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|23 - 31
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|0:2
|14
|3
|4
|7
|16 - 23
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|14.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|13 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|17.
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|20 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10