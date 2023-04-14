Тур: 28. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена. Зрители: 25200
0:3
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаШёппнер Ян
0:1
31' ГолБесте Ян-Никлас
0:2
35' ГолКляйндинст Тим
43' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
45' Желтая карточкаМуроя Сэй
0:3
45' ГолТомалла Денис
0:3
82' Не забитый пенальтиБейер Максимилиан
84' Желтая карточкаНильсен Ховард
90'+4
Ход матча
15'
31'
0:1
35'
43'
45'
45'
0:3
82'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
464 Количество передач 399
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Ганновер 96
Хайденхайм
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|10
|0.36
|Нильсен Ховард
|7
|0.25
|Бейер Максимилиан
|5 (1)
|0.18
|Кён Деррик
|4
|0.14
|Муроя Сэй
|3
|0.11
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.07
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Крайнц Лука
|1
|0.04
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.04
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|21
|0.75
|Бесте Ян-Никлас
|8 (1)
|0.29
|Томалла Денис
|7
|0.25
|Пик Флориан
|3
|0.11
|Adrian Beck
|3
|0.11
|Сесса Кевин
|3
|0.11
|Шиммер Штефан
|3
|0.11
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.04
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Зирслебен Тим
|1
|0.04
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|11
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Кён Деррик
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Бурнич Дженис
|2
|1
|Майнка Патрик
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хайденхайм
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
7
Ганновер 96
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Хайденхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
11
36
Ганновер 96
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Хайденхайм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
22
43
Голы по времени матча
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
7
37%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
7
47%
76-90
Забито
17
36
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
3
18%
2
6%
1-15
2
12%
6
17%
16-30
3
18%
11
31%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
2
12%
3
8%
61-75
4
24%
12
33%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Забито
38
55
18 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
8
21%
2
4%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
7
18%
18
33%
31-45
5
13%
6
11%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
9
24%
14
25%
76-90
Пропущено
42
32
16 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
5
12%
4
13%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
9
21%
3
9%
61-75
10
24%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Хайденхайм
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
68
113
212
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
311
59
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
235
919
1612
424
1018
127
424
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10