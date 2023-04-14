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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 25200
Ганновер 96
0:3
Конец матча
Хайденхайм
0'
15' Желтая карточка
Шёппнер Ян
0:1
31' Гол
Бесте Ян-Никлас
0:2
35' Гол
Кляйндинст Тим
43' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
45' Желтая карточка
Муроя Сэй
0:3
45' Гол
Томалла Денис
0:3
82' Не забитый пенальти
Бейер Максимилиан
84' Желтая карточка
Нильсен Ховард
90'+4
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
34
Yannik
Luehrs
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
3
Шёппнер
Ян
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Ганновер 96
3-4-1-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Ганновер 96
Хайденхайм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:2
Б2
3:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 0.36
Нильсен Ховард 7 0.25
Бейер Максимилиан 5 (1) 0.18
Кён Деррик 4 0.14
Муроя Сэй 3 0.11
Шауб Луис 2 0.07
Вайдандт Хендрик 2 0.07
Безушков Макс 1 0.04
Крайнц Лука 1 0.04
Керк Себастьян 1 (1) 0.04
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 21 0.75
Бесте Ян-Никлас 8 (1) 0.29
Томалла Денис 7 0.25
Пик Флориан 3 0.11
Adrian Beck 3 0.11
Сесса Кевин 3 0.11
Шиммер Штефан 3 0.11
Буш Марнон 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.04
Шёппнер Ян 1 0.04
Зирслебен Тим 1 0.04
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 11 1
Нойман Фил 5 2
Бёрнер Юлиан 6 0
Кён Деррик 6 0
Нильсен Ховард 5 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Antonio Foti 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 8 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Малони Леннард 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Бурнич Дженис 2 1
Майнка Патрик 3 0
Пик Флориан 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Сесса Кевин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Хайденхайм
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
7
Ганновер 96
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Хайденхайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

11
36
Ганновер 96
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Хайденхайм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

22
43

Голы по времени матча

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
7
37%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
5
25%
7
47%
76-90

Забито

17
36
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
3
18%
2
6%
1-15
2
12%
6
17%
16-30
3
18%
11
31%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
2
12%
3
8%
61-75
4
24%
12
33%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
18%
4
24%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Забито

38
55
18 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
8
21%
2
4%
1-15
3
8%
8
15%
16-30
7
18%
18
33%
31-45
5
13%
6
11%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
9
24%
14
25%
76-90

Пропущено

42
32
16 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
5
12%
4
13%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
9
21%
3
9%
61-75
10
24%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0
Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2
Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Хайденхайм

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
11
3
2
12
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
16
12
4
24
2.5
10
18
1
27
3.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
6.
Падерборн
 27 13 4 10 51 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 27 9 10 8 46 - 45 37
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Магдебург
 27 9 5 13 36 - 47 32
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 27 7 4 16 23 - 43 25
18.
Зандхаузен
 27 5 6 16 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
14.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
16.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Бесте Ян-Никлас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Томалла Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    Муроя Сэй получил желтую карточку от судьи
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