  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 12570
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча
Ян
0'
40' Желтая карточка
Грин Джулиан
45' Желтая карточка
Кристиансен Макс
0:1
48' Гол
Овусу Принс-Осеи
62' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
1:1
66' Пенальти
Грин Джулиан
2:1
77' Гол
Абиама Диксон
90'+5

Ход матча

40'
Грин Джулиан
 
45'
 
Вит Кристиан
Гимбер Бенедикт
45'
Кристиансен Макс
 
48'
0:1
Овусу Принс-Осеи
(Калисканер Каан)
53'
Абиама Диксон
Зиб Арминдо
 
53'
Рашль Тобиас
Петков Лукас
 
62'
 
Овусу Принс-Осеи
64'
Гризбек Себастьян
Юнг Гидеон
 
66'
Грин Джулиан
1:1
77'
Абиама Диксон
(Аста Симон)
2:1
82'
 
Идризи Бленди
Тальхаммер Максимилиан
82'
 
Йылдырым Айгюн
Макридис Хараламбос
82'
 
Альберс Андреас
Сингх Сарприт
89'
 
Minos Gouras
Гувара Леон
90'
Майерхёфер Марко
Грин Джулиан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 463 Количество передач 409
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Линде
Андреас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
16
Петков
Лукас
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
20
Гувара
Леон
26
Макридис
Хараламбос
10
Калисканер
Каан
5
Гимбер
Бенедикт
8
Тальхаммер
Максимилиан
15
Сингх
Сарприт
9
Овусу
Принс-Осеи
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Ян
4-5-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Ян

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:2
ТМК
0:3
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1.4
2.17

Среднее время на гол

64
41

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
52

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 10 (2) 0.36
Ахе Рагнар 7 0.25
Грин Джулиан 4 (1) 0.14
Михальски Дамян 4 0.14
Зиб Арминдо 3 0.11
Абиама Диксон 3 0.11
Аста Симон 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Тильман Тимоти 1 0.04
Пюлюлю Афимико 1 0.04
Петков Лукас 1 0.04
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.21
Калисканер Каан 5 0.18
Овусу Принс-Осеи 5 (1) 0.18
Макридис Хараламбос 2 0.07
Меес Джошуа 1 0.04
Схипноски Никлас 1 0.04
Сингх Сарприт 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Йылдырым Айгюн 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Minos Gouras 1 0.04
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Йон Марко 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 11 0
Саллер Бенедикт 6 0
Овусу Принс-Осеи 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Брайткройц Стив 4 1
Эльведи Ян 5 0
Йылдырым Айгюн 4 0
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Гувара Леон 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
8
Гройтер Фюрт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Ян
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

8
11
Гройтер Фюрт
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
43% (12)
7% (2)
Ян
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 20
2
10%
3
19%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
7
35%
4
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

17
23
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
7
41%
2
9%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
8
35%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
13%
4
31%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
19%
8
38%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
5
19%
6
29%
76-90

Забито

36
29
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
4
11%
7
24%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
8
22%
5
17%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Пропущено

44
44
14 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
6
14%
9
20%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
4
9%
5
11%
31-45
11
25%
4
9%
46-60
10
23%
6
14%
61-75
9
20%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2
Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Ян

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 29%
2:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 57%
2
10 раз 36%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
5
9
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
6
8
4
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
15
13
11
17
1.5
9
19
1
27
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 27 17 7 3 43 - 22 58
2.
Хайденхайм
 28 15 9 4 56 - 31 54
3.
Гамбург
 27 16 5 6 54 - 33 53
4.
Санкт-Паули
 27 13 8 6 41 - 28 47
5.
Фортуна
 27 13 5 9 47 - 36 44
6.
Падерборн
 27 13 4 10 51 - 34 43
7.
Кайзерслаутерн
 27 10 10 7 41 - 37 40
8.
Хольштайн Киль
 27 9 10 8 46 - 45 37
9.
Карлсруэ
 27 10 6 11 43 - 42 36
10.
Гройтер Фюрт
 28 9 9 10 39 - 41 36
11.
Ганновер 96
 28 9 7 12 37 - 43 34
12.
Магдебург
 27 9 5 13 36 - 47 32
13.
Нюрнберг
 27 8 6 13 23 - 39 30
14.
Арминия
 27 8 5 14 41 - 45 29
15.
Айнтрахт Бр
 27 7 8 12 32 - 44 29
16.
Ян
 28 7 6 15 28 - 45 27
17.
Ганза
 27 7 4 16 23 - 43 25
18.
Зандхаузен
 27 5 6 16 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 14 10 3 1 37 - 16 33
2.
Дармштадт
 14 9 5 0 24 - 9 32
3.
Гамбург
 14 9 2 3 30 - 14 29
4.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 20 - 7 29
5.
Падерборн
 13 9 0 4 35 - 16 27
6.
Фортуна
 13 8 3 2 28 - 14 27
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 19 - 17 21
10.
Кайзерслаутерн
 13 5 6 2 23 - 20 21
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Нюрнберг
 14 6 2 6 13 - 14 20
13.
Ян
 14 4 6 4 14 - 20 18
14.
Арминия
 14 5 2 7 24 - 23 17
15.
Хольштайн Киль
 13 4 4 5 22 - 20 16
16.
Магдебург
 13 4 3 6 13 - 16 15
17.
Зандхаузен
 13 3 3 7 13 - 27 12
18.
Ганза
 14 3 1 10 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 13 8 2 3 19 - 13 26
2.
Гамбург
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 14 5 6 3 24 - 25 21
5.
Кайзерслаутерн
 14 5 4 5 18 - 17 19
6.
Санкт-Паули
 14 5 3 6 21 - 21 18
7.
Фортуна
 14 5 2 7 19 - 22 17
8.
Магдебург
 14 5 2 7 23 - 31 17
9.
Падерборн
 14 4 4 6 16 - 18 16
10.
Карлсруэ
 13 4 3 6 19 - 20 15
11.
Ганза
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Ганновер 96
 14 3 4 7 16 - 23 13
13.
Арминия
 13 3 3 7 17 - 22 12
14.
Нюрнберг
 13 2 4 7 10 - 25 10
15.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
16.
Гройтер Фюрт
 14 2 3 9 17 - 26 9
17.
Зандхаузен
 14 2 3 9 14 - 26 9
18.
Айнтрахт Бр
 13 1 5 7 13 - 27 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 21 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (7)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 12 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 2:1 Ян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     