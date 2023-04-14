Тур: 28. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 12570
2:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаГрин Джулиан
45' Желтая карточкаКристиансен Макс
0:1
48' ГолОвусу Принс-Осеи
62' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
1:1
66' ПенальтиГрин Джулиан
2:1
77' ГолАбиама Диксон
90'+5
Ход матча
40'
45'
48'
62'
66'
1:1
77'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 6
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 409
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
16
Петков
Лукас
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Ян
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1.4
2.17
Среднее время на гол
64
41
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
52
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|10 (2)
|0.36
|Ахе Рагнар
|7
|0.25
|Грин Джулиан
|4 (1)
|0.14
|Михальски Дамян
|4
|0.14
|Зиб Арминдо
|3
|0.11
|Абиама Диксон
|3
|0.11
|Аста Симон
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|Петков Лукас
|1
|0.04
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.21
|Калисканер Каан
|5
|0.18
|Овусу Принс-Осеи
|5 (1)
|0.18
|Макридис Хараламбос
|2
|0.07
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Схипноски Никлас
|1
|0.04
|Сингх Сарприт
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Minos Gouras
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Йон Марко
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|11
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|0
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Брайткройц Стив
|4
|1
|Эльведи Ян
|5
|0
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гувара Леон
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
8
Гройтер Фюрт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Ян
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
8
11
Гройтер Фюрт
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
43% (12)
7% (2)
Ян
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 20
2
10%
3
19%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
7
35%
4
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
17
23
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
7
41%
2
9%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
8
35%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
13%
4
31%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
4
31%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
19%
8
38%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Забито
36
29
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
4
11%
7
24%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
8
22%
5
17%
46-60
6
17%
4
14%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Пропущено
44
44
14 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
6
14%
9
20%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
4
9%
5
11%
31-45
11
25%
4
9%
46-60
10
23%
6
14%
61-75
9
20%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2
Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1 Ян - Фортуна 0:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Ян
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 29%
2:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 57%
2
10 раз 36%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
68
410
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
1513
1117
919
127
325
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|21 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (7)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|12 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|11 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10