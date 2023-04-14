Тур: 29. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Бланк Эрвин
2:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаАдеканье Бобби
1:0
54' ГолДриауех Каухайб
58' Желтая карточкаШтоккерс Финн
1:1
61' ГолВиллюмссон Виллюм
2:1
65' ГолБас Юлиан
90' Желтая карточкаФернандес Рашаан
90'+7
Ход матча
45'
54'
1:0
58'
61'
65'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 12
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
-
-
28 Pim Saathof
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
21 матч
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.57
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|3
|0.1
|Лампру Лазарос
|3
|0.1
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.1
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.1
|Дриауех Каухайб
|2
|0.07
|Хархаух Реда
|2
|0.07
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Сеймор Серано
|1
|0.03
|Пири Кик
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеканье Бобби
|6
|0.21
|Виллюмссон Виллюм
|6 (2)
|0.21
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.21
|Лидберг Исак
|5
|0.18
|Штоккерс Финн
|3
|0.11
|Ромменс Филипп
|3
|0.11
|Кюйперс Бас
|3
|0.11
|Фонтан Хосе
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Со Силла
|1
|0.04
|Идзес Джей
|1
|0.04
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Хореман Сибе
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Аюб Яссин
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Аграфиотис Николас
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
12
Эксельсиор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
41
15
Волевые поражения
3
14
Эксельсиор
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Гоу Эхед Иглс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
48
18
Волевые поражения
7
26
Голы по времени матча
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
3
17%
3
16%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Пропущено
25
27
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
8
32%
3
11%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
3
12%
6
22%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
3
38%
6
32%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
26%
76-90
Пропущено
42
20
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
7
17%
3
15%
1-15
5
12%
2
10%
16-30
6
14%
4
20%
31-45
7
17%
4
20%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
10
24%
6
30%
76-90
Забито
26
38
15 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 6
6
23%
9
24%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
6
23%
8
21%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
5
19%
2
5%
61-75
5
19%
10
26%
76-90
Пропущено
67
47
29 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
10
15%
7
15%
1-15
8
12%
4
9%
16-30
11
16%
10
21%
31-45
15
22%
7
15%
46-60
10
15%
7
15%
61-75
13
19%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0
Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1
Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3
Результаты матчей
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
103
69
76
213
211
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
114
212
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
217
821
1216
227
424
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8