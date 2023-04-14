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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Бланк Эрвин
Эксельсиор
2:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
45' Желтая карточка
Адеканье Бобби
1:0
54' Гол
Дриауех Каухайб
58' Желтая карточка
Штоккерс Финн
1:1
61' Гол
Виллюмссон Виллюм
2:1
65' Гол
Бас Юлиан
90' Желтая карточка
Фернандес Рашаан
90'+7

Ход матча

45'
 
Адеканье Бобби
54'
Дриауех Каухайб
(Пири Кик)
1:0
58'
 
Штоккерс Финн
61'
1:1
Виллюмссон Виллюм
63'
 
Фернандес Рашаан
Лидберг Исак
63'
 
Со Силла
Льянсана Энрик
65'
Бас Юлиан
2:1
77'
Хархаух Реда
Азаркан Маруан
 
77'
Науйокс Ноа
Лампру Лазарос
 
80'
 
Jahnoah Markelo
Фонтан Хосе
80'
 
Линторст Эверт
Адеканье Бобби
85'
Сеймор Серано
Дриауех Каухайб
 
85'
Ван Дёйнен Майк
Пири Кик
 
90'
Аграфиотис Николас
Гаудмейн Кензо
 
90'
 
Фернандес Рашаан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
23
Копмейнерс
Пер
22
Лампру
Лазарос
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
10
Азаркан
Маруан
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
27
Штоккерс
Финн
9
Лидберг
Исак
Эксельсиор
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ТМК
0:0
ТМК
0:2
Э
1:1
Э
3:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
Э
0:0
Э
3:2
К
1:0
ПД
4:1
ПД
1:6
ТМС
3:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ТМС
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
3:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.1
Бас Юлиан 3 0.1
Лампру Лазарос 3 0.1
Хореман Сибе 3 0.1
Гаудмейн Кензо 3 0.1
Эль-Яакуби Редуан 3 0.1
Дриауех Каухайб 2 0.07
Хархаух Реда 2 0.07
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03
Пири Кик 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеканье Бобби 6 0.21
Виллюмссон Виллюм 6 (2) 0.21
Эдвардсен Оливер 6 0.21
Лидберг Исак 5 0.18
Штоккерс Финн 3 0.11
Ромменс Филипп 3 0.11
Кюйперс Бас 3 0.11
Фонтан Хосе 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Со Силла 1 0.04
Идзес Джей 1 0.04
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Аграфиотис Николас 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Идзес Джей 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
12
Эксельсиор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

41
15

Волевые поражения

3
14
Эксельсиор
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Гоу Эхед Иглс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

48
18

Волевые поражения

7
26

Голы по времени матча

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
3
17%
3
16%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

25
27
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
8
32%
3
11%
46-60
3
12%
6
22%
61-75
3
12%
6
22%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
3
38%
6
32%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

42
20
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
7
17%
3
15%
1-15
5
12%
2
10%
16-30
6
14%
4
20%
31-45
7
17%
4
20%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
10
24%
6
30%
76-90

Забито

26
38
15 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 6
6
23%
9
24%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
6
23%
8
21%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
5
19%
2
5%
61-75
5
19%
10
26%
76-90

Пропущено

67
47
29 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
10
15%
7
15%
1-15
8
12%
4
9%
16-30
11
16%
10
21%
31-45
15
22%
7
15%
46-60
10
15%
7
15%
61-75
13
19%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0
Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1
Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3

Результаты матчей

Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
9
1.5
7
6
2
13
2.5
2
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
21
7
8
21
1.5
12
16
2
27
2.5
4
24
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 28 20 7 1 67 - 27 67
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
НЕК Неймеген
 28 7 14 7 37 - 30 35
10.
Валвейк
 27 9 8 10 42 - 45 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
14.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
15.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 28 4 5 19 27 - 57 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
5.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
6.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
14.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эксельсиор вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, Гоу Эхед Иглс: 57%.
  • 97'
    Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Угловой
    96'
    Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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