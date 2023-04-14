Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тактическая замена. Кензо Гудмийн уходит с поля и его заменяет Nikolas Agrafiotis

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Кензо Гудмийн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Адеканье Бобби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Адеканье Бобби пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

43' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

43' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Эксельсиор

37' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

35' Удар от ворот произведет Эксельсиор

35' Кюйперс Бас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Удар от ворот произведет Эксельсиор

28' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Льянсана Энрик . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор подал угловой слева.

25' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хореман Сибе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Эксельсиор

19' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

12' Штоккерс Финн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Эксельсиор

8' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре