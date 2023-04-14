Тур: 33. Стадион: Альберто Бралья.
Ход матча
14'
1:0
16'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
99
Дьяв
Давиде
25
Коббо
Элиас
24
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Модена
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.24
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.18
|Бонфанти Николас
|6
|0.18
|Стриццоло Лука
|5
|0.15
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.12
|Маньино Лука
|3
|0.09
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8 (3)
|0.24
|Бенедычак Адриан
|5
|0.15
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.12
|Инглезе Роберто
|4
|0.12
|Камара Дрисса
|3
|0.09
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.09
|Дель Прато Энрико
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|6
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Камара Дрисса
|2
|1
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Ансальди Кристиан
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
6
8
Модена
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
10
17
Модена
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
16
25
Голы по времени матча
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
10%
3
16%
1-15
4
20%
5
26%
16-30
5
25%
5
26%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
12%
4
21%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
7
35%
1
5%
76-90
Пропущено
28
14
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
4
29%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Забито
40
39
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 11
3
8%
5
13%
1-15
9
23%
7
18%
16-30
7
18%
11
28%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
5
13%
7
18%
61-75
10
25%
3
8%
76-90
Пропущено
45
33
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
4
9%
5
15%
1-15
8
18%
7
21%
16-30
7
16%
4
12%
31-45
9
20%
6
18%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
10
22%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0
Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2
Результаты матчей
Модена
Парма
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 38%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
69
88
213
115
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
97
611
511
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
2012
1220
1319
329
428
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|20
|6
|6
|51 - 20
|66
|2.
|32
|17
|10
|5
|42 - 21
|61
|3.
|32
|15
|11
|6
|48 - 28
|56
|4.
|32
|13
|13
|6
|35 - 30
|52
|5.
|32
|15
|3
|14
|43 - 37
|48
|6.
|1:1
|33
|13
|9
|11
|39 - 35
|48
|7.
|32
|11
|14
|7
|39 - 30
|47
|8.
|32
|11
|13
|8
|42 - 30
|46
|9.
|1:1
|33
|12
|7
|14
|43 - 44
|43
|10.
|32
|10
|13
|9
|39 - 39
|43
|11.
|32
|9
|13
|10
|39 - 41
|40
|12.
|32
|10
|10
|12
|30 - 38
|40
|13.
|32
|10
|9
|13
|34 - 41
|39
|14.
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|15.
|32
|8
|12
|12
|28 - 40
|36
|16.
|32
|9
|9
|14
|26 - 47
|36
|17.
|32
|9
|7
|16
|34 - 39
|34
|18.
|32
|7
|11
|14
|35 - 44
|32
|19.
|32
|7
|10
|15
|27 - 48
|31
|20.
|32
|6
|11
|15
|24 - 38
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|6.
|1:1
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|10.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|12.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|13.
|1:1
|16
|6
|6
|4
|23 - 16
|24
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|17.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|20.
|16
|3
|4
|9
|11 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|16
|7
|1
|8
|19 - 18
|22
|6.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|8.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|9.
|1:1
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|17.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|18.
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8