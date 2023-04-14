Тур: 33. Стадион: Альберто Бралья.
Ход матча
14'
1:0
16'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
361 Количество передач 568
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
99
Дьяв
Давиде
25
Коббо
Элиас
24
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Модена
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.24
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.18
|Бонфанти Николас
|6
|0.18
|Стриццоло Лука
|5
|0.15
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.12
|Маньино Лука
|3
|0.09
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8 (3)
|0.24
|Бенедычак Адриан
|5
|0.15
|Ман Деннис
|4 (1)
|0.12
|Инглезе Роберто
|4
|0.12
|Камара Дрисса
|3
|0.09
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.09
|Дель Прато Энрико
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|6
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Камара Дрисса
|2
|1
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|1
|Ансальди Кристиан
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
9
Модена
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
10
17
Модена
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
17
26
Голы по времени матча
Забито
21
20
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
14%
3
15%
1-15
4
19%
6
30%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
5
25%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
3
15%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
1
5%
2
10%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
7
35%
1
5%
76-90
Пропущено
28
14
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
4
29%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Забито
41
40
20 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 18
8 Не забивали 11
4
10%
5
13%
1-15
9
22%
8
20%
16-30
7
17%
11
28%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
10
24%
3
8%
76-90
Пропущено
46
34
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
4
9%
6
18%
1-15
9
20%
7
21%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
9
20%
6
18%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
10
22%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0
Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2
Результаты матчей
Модена
Парма
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
610
88
214
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
611
512
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2112
1221
1320
330
429
231
132
132
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8