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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Модена
1:1
Конец матча
Парма
0'
1:0
14' Гол
Дьяв Давиде
1:1
16' Гол
Бенедычак Адриан
42' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
90'+5

Ход матча

14'
Дьяв Давиде
(Тремолада Лука)
1:0
16'
1:1
Бенедычак Адриан
(Коббо Элиас)
42'
 
Дель Прато Энрико
46'
 
Бонни Анж-Йоан
Камара Дрисса
46'
 
Ман Деннис
Бенедычак Адриан
56'
 
Бернабе Адриан
Юрич Станко
59'
Edoardo Duca
Ионице Артур
 
60'
Стриццоло Лука
Дьяв Давиде
 
60'
Понси Фабио
Ренцетти Франческо
 
69'
Мости Никола
Тремолада Лука
 
73'
 
Михэйлэ Валентин
Дзанимачча Лука
86'
 
Ансальди Кристиан
Васкес Франко

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 361 Количество передач 568
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
27
Ионице
Артур
99
Дьяв
Давиде
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
8
Эстевес
Науэль
24
Юрич
Станко
17
Дзанимачча
Лука
23
Камара
Дрисса
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
Модена
4-3-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Модена
Парма

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
ЛП
3:1
ЛП
0:0
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 8 (2) 0.24
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.18
Бонфанти Николас 6 0.18
Стриццоло Лука 5 0.15
Тремолада Лука 4 (1) 0.12
Маньино Лука 3 0.09
Армеллино Марко 2 0.06
Джерли Фабио 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 (3) 0.24
Бенедычак Адриан 5 0.15
Ман Деннис 4 (1) 0.12
Инглезе Роберто 4 0.12
Камара Дрисса 3 0.09
Тутино Дженнаро 3 (1) 0.09
Дель Прато Энрико 3 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 8 0
Tomasso Silvestri 6 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Edoardo Duca 2 0
Ионице Артур 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Понси Фабио 1 0
Romeo Giovannini 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Васкес Франко 6 0
Дель Прато Энрико 6 0
Зом Симон 5 0
Кулибали Войо 5 0
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Камара Дрисса 2 1
Осорио Йордан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Чиркати Алессандро 1 1
Ансальди Кристиан 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
9
Модена
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

10
17
Модена
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Парма
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

17
26

Голы по времени матча

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
14%
3
15%
1-15
4
19%
6
30%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
11%
5
25%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
3
15%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
1
5%
2
10%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
7
35%
1
5%
76-90

Пропущено

28
14
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
4
29%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
5
18%
3
21%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Забито

41
40
20 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 18
8 Не забивали 11
4
10%
5
13%
1-15
9
22%
8
20%
16-30
7
17%
11
28%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
10
24%
3
8%
76-90

Пропущено

46
34
20 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
4
9%
6
18%
1-15
9
20%
7
21%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
9
20%
6
18%
46-60
7
15%
5
15%
61-75
10
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0
Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1
Парма
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2

Результаты матчей

Модена
Парма

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
8
8
2
14
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
21
12
12
21
1.5
13
20
3
30
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 32 20 6 6 51 - 20 66
2.
Дженоа
 32 17 10 5 42 - 21 61
3.
Бари
 32 15 11 6 48 - 28 56
4.
Зюйдтироль
 32 13 13 6 35 - 30 52
5.
Реджина
 32 15 3 14 43 - 37 48
6.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
7.
Кальяри
 32 11 14 7 39 - 30 47
8.
Пиза
 32 11 13 8 42 - 30 46
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 32 10 13 9 39 - 39 43
11.
Комо
 32 9 13 10 39 - 41 40
12.
Тернана
 32 10 10 12 30 - 38 40
13.
Асколи
 32 10 9 13 34 - 41 39
14.
Венеция
 32 9 9 14 34 - 42 36
15.
Читтаделла
 32 8 12 12 28 - 40 36
16.
Козенца
 32 9 9 14 26 - 47 36
17.
Перуджа
 32 9 7 16 34 - 39 34
18.
СПАЛ
 32 7 11 14 35 - 44 32
19.
Брешия
 32 7 10 15 27 - 48 31
20.
Беневенто
 32 6 11 15 24 - 38 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Пиза
 16 7 5 4 24 - 14 26
6.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
7.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
8.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
9.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
10.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
11.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
12.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
16.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
17.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
18.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
19.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
20.
Беневенто
 16 3 4 9 11 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
17.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
18.
Тернана
 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
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