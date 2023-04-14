Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Дрекслер Доминик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Г О О О О Л - Йоветич Стеван из команды Герта правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

47' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Платтенхардт Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

40' Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Сердар Суат навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Сердар Суат навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Платтенхардт Марвин из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Кемпф Марк-Оливер не смог попасть в створ ударом издали

37' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Ох, нехорошо это выглядит. Дженц Мориц получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Ферманн Ральф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Герта

31' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Дрекслер Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Удар от ворот произведет Герта

27' Бюльтер Мариус не смог попасть в створ ударом издали

26' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

23' Скарке Тим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хорошую попытку сделал Йоветич Стеван . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Скарке Тим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

10' Джигерджи Толга навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Джигерджи Толга навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Джигерджи Толга навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Скарке Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч остановлен

1' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Герта начинает с центра поля