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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Шальке 04
4:2
Второй тайм: 88'
Герта
0'
1:0
3' Гол
Скарке Тим
2:0
13' Гол
Бюльтер Мариус
40' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
2:1
45' Гол
Йоветич Стеван
3:1
48' Гол
Теродде Симон
70' Желтая карточка
Нганкам Жессик
4:1
78' Гол
Бюльтер Мариус
4:2
84' Гол
Рихтер Марко
86' Желтая карточка
Краусс Том
87' Желтая карточка
Дженц Мориц

Ход матча

3'
Скарке Тим
1:0
13'
Бюльтер Мариус
(Скарке Тим)
2:0
26'
 
Сердар Суат
Джигерджи Толга
36'
Шволов Александер
Ферманн Ральф
 
40'
 
Боатенг Кевин-Принс
45'
2:1
Йоветич Стеван
46'
Караман Кенан
Скарке Тим
 
48'
Теродде Симон
(Караман Кенан)
3:1
55'
 
Нганкам Жессик
Дордой Мартон
62'
 
Канга Вилфрид
Боатенг Кевин-Принс
65'
Краусс Том
Дрекслер Доминик
 
70'
 
Нганкам Жессик
71'
Уронен Йере
Бруннер Седрик
 
78'
Бюльтер Мариус
4:1
84'
4:2
Рихтер Марко
(Канга Вилфрид)
86'
Краусс Том
 
87'
Дженц Мориц
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 132
Шальке 04 65.2% (86)
X 22.7% (30)
Герта 12.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Герта
2.44
3.44
85.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
25
Дженц
Мориц
35
Каминьски
Марцин
41
Матричани
Хеннинг
8
Латца
Данни
30
Крал
Алекс
20
Скарке
Тим
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Кристенсен
Оливер
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
6
Джигерджи
Толга
27
Боатенг
Кевин-Принс
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
19
Йоветич
Стеван
Шальке 04
4-2-3-1
Герта
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Герта

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Среднее время на гол

46
83

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.15
0.58

Среднее время на гол

78
154

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.52
0.84

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
107

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 9 (3) 0.32
Теродде Симон 4 0.14
Дрекслер Доминик 3 0.11
Полтер Себастьян 1 0.04
Саласар Родриго 1 0.04
Караман Кенан 1 0.04
Скарке Тим 1 0.04
Молле Флоран 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 10 (4) 0.36
Рихтер Марко 5 0.18
Сердар Суат 4 0.14
Йоветич Стеван 3 0.11
Тусар Люка 3 0.11
Нганкам Жессик 3 (1) 0.11
Канга Вилфрид 2 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.04
Дордой Мартон 1 0.04
Шерхант Дерри 1 0.04
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Краусс Том 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Дженц Мориц 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Уронен Йере 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукебакио Доди 7 0
Уремович Филип 5 1
Рохель Агустин 6 0
Рихтер Марко 5 0
Кемпф Марк-Оливер 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
10
Шальке 04
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Герта
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

3
17
Шальке 04
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Герта
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Пропущено

32
29
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
5
16%
2
7%
1-15
1
3%
8
28%
16-30
8
25%
6
21%
31-45
6
19%
6
21%
46-60
5
16%
1
3%
61-75
7
22%
6
21%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
71%
3
16%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
4
19%
76-90

Забито

20
31
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
2
10%
2
6%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
8
40%
8
26%
76-90

Пропущено

51
50
20 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 24
5
10%
4
8%
1-15
4
8%
11
22%
16-30
11
22%
13
26%
31-45
10
20%
9
18%
46-60
7
14%
3
6%
61-75
14
27%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0
Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1
Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5

Результаты матчей

Шальке 04
Герта

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:6
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
1
12
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
20
7
6
21
1.5
9
18
1
26
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Хоффенхайм
 Заявка 27 8 4 15 37 - 46 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Шальке 04
 4:2 Заявка 28 5 9 14 25 - 52 24
17.
Штутгарт
 Заявка 27 5 8 14 32 - 47 23
18.
Герта
 2:4 Заявка 28 5 7 16 33 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 2:4 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Шальке 04
 4:2 Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
18.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 4:2 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 2:4 Заявка 14 1 2 11 14 - 33 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
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    Прогнозы 132
    Шальке 04 65.2% (86)
    X 22.7% (30)
    Герта 12.1% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Герта
    2.44
    3.44
    85.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шальке 04 4:2 Герта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шальке 04 4:2 Герта

    Исход игры
    Шальке 04
    65.2% (86)
    Ничья
    22.7% (30)
    Герта
    12.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.77% (58)
    Меньше
    53.23% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.13% (82)
    Нет
    33.87% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Шальке 04
    34.1% (45)
    1:1 Ничья
    20.5% (27)
    1:0 Шальке 04
    18.9% (25)
    1:2 Герта
    6.1% (8)
    2:0 Шальке 04
    5.3% (7)
    0:1 Герта
    4.5% (6)
    0:4 Герта
    1.5% (2)
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