Тур: 28. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 61981 Главный судья: Брых Феликс
0'
1:0
3' ГолСкарке Тим
2:0
13' ГолБюльтер Мариус
40' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
2:1
45' ГолЙоветич Стеван
3:1
48' ГолТеродде Симон
70' Желтая карточкаНганкам Жессик
4:1
78' ГолБюльтер Мариус
4:2
84' ГолРихтер Марко
86' Желтая карточкаКраусс Том
87' Желтая карточкаДженц Мориц
90' Желтая карточкаУремович Филип
5:2
90' ГолКаминьски Марцин
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
13'
2:0
45'
2:1
48'
3:1
70'
78'
4:1
84'
4:2
86'
87'
90'
90'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Дженц
Мориц
30
Крал
Алекс
20
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Шальке 04
Герта
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Среднее время на гол
46
83
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.15
0.58
Среднее время на гол
78
154
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.52
0.84
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
107
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|9 (3)
|0.32
|Теродде Симон
|4
|0.14
|Дрекслер Доминик
|3
|0.11
|Полтер Себастьян
|1
|0.04
|Саласар Родриго
|1
|0.04
|Караман Кенан
|1
|0.04
|Скарке Тим
|1
|0.04
|Каминьски Марцин
|1
|0.04
|Молле Флоран
|1
|0.04
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|10 (4)
|0.36
|Рихтер Марко
|5
|0.18
|Сердар Суат
|4
|0.14
|Йоветич Стеван
|3
|0.11
|Тусар Люка
|3
|0.11
|Нганкам Жессик
|3 (1)
|0.11
|Канга Вилфрид
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.04
|Дордой Мартон
|1
|0.04
|Шерхант Дерри
|1
|0.04
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|5
|0
|Теродде Симон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Ёсида Мая
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|6
|1
|Лукебакио Доди
|7
|0
|Рохель Агустин
|6
|0
|Рихтер Марко
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Герта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
8
12
Шальке 04
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Герта
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
3
17
Шальке 04
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Герта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
11
29
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
5
28%
6
43%
76-90
Пропущено
34
34
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
5
15%
4
12%
1-15
1
3%
8
24%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
8
24%
8
24%
76-90
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
71%
3
16%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
7
33%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
4
19%
76-90
Забито
25
33
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
4
16%
2
6%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
4
16%
5
15%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
10
40%
9
27%
76-90
Пропущено
53
55
21 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 25
5
9%
6
11%
1-15
4
8%
11
20%
16-30
12
23%
13
24%
31-45
10
19%
10
18%
46-60
7
13%
3
5%
61-75
15
28%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2
Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0
Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1
Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Ганновер 96 - Герта 1:2 Людвигсфельдер - Герта 0:5
Результаты матчей
Шальке 04
Герта
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
69
77
213
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
217
721
1018
226
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 33
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|42 - 44
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|37 - 46
|28
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|32 - 47
|23
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шальке 04 5:2 Герта
Исход игры
Шальке 04
65.2% (86)
Ничья
22.7% (30)
Герта
12.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.77% (58)
Меньше
53.23% (66)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
34.1% (45)
1:1 Ничья
20.5% (27)
1:0 Шальке 04
18.9% (25)
1:2 Герта
6.1% (8)
2:0 Шальке 04
5.3% (7)
0:1 Герта
4.5% (6)
0:4 Герта
1.5% (2)
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