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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Стандард
3:1
Конец матча
Шарлеруа
0'
1:0
14' Гол
Noah Ohio
50' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
64' Желтая карточка
Хоссеинзаде Амирхоссеин
74' Желтая карточка
Альсате Стивен
77' Желтая карточка
Эмон Рено
2:0
82' Гол
Фосси Марлон
2:1
86' Гол
Нкуба Кен
3:1
90' Гол
Эмон Рено
90' Вторая желтая карточка
Эмон Рено
90'+7
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
8
Цимирот
Гойко
14
Альсате
Стивен
11
Доннум
Арон
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
77
Синкернагель
Филип
16
Коффи
Херве
12
Кайембе
Йорис
25
Марк
Дамьен
3
Кнежевич
Стефан
7
Мбенза
Исаак
28
Нкуба
Кен
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
10
Баджи
Юссуф
18
Хейманс
Дан
Стандард
3-4-3
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Стандард
Шарлеруа

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

38 матчей

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:3
ТМК
0:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ЛП
1:3
ТМК
0:3
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
2:3
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
PU
1:0
PU
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.88
1.39

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

0.76
1.15

Среднее время на гол

118
78

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 9 (3) 0.27
Баликвиша Вильям 5 0.15
Noah Ohio 5 0.15
Дюссенн Ноэ 5 (2) 0.15
Перица Стипе 4 0.12
Фосси Марлон 4 0.12
Амалла Селим 4 (3) 0.12
Драгус Денис 4 0.12
Доннум Арон 3 0.09
Альсате Стивен 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Раскин Николас 1 0.03
Cihan Canak 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
Тапсоба Абдул 1 0.03
Бокади Мервей 0 0
Бодар Арно 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (1) 0.19
Баджи Юссуф 5 0.16
Зоргане Адем 4 0.13
Мбенза Исаак 3 0.09
Нкуба Кен 3 0.09
Мориока Риота 3 0.09
Байо Вакун 3 0.09
Илаймахаритра Марко 3 (2) 0.09
Хоссеинзаде Амирхоссеин 2 0.06
Марк Дамьен 2 0.06
Зарури Анасс 2 0.06
Nadir Benbouali 2 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.03
Кайембе Йорис 1 0.03
Голизаде Али 1 0.03
Багер Йонас 1 0.03
Бессиль Лоик 1 0.03
Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 6 1
Синкернагель Филип 4 2
Цимирот Гойко 5 1
Дюссенн Ноэ 6 0
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Бокади Мервей 4 0
Мелегони Филиппо 4 0
Альсате Стивен 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Cihan Canak 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Эмон Рено 2 1
Баликвиша Вильям 2 1
Перица Стипе 3 0
Фосси Марлон 3 0
Бодар Арно 1 1
Калут Александро 1 1
Раскин Николас 2 0
Osher Davida 2 0
Noah Ohio 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Болевич Александар 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 9 0
Нкуба Кен 9 0
Кайембе Йорис 5 0
Марк Дамьен 3 1
Зоргане Адем 3 1
Багер Йонас 4 0
Кнежевич Стефан 4 0
Коффи Херве 3 0
Хейманс Дан 3 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Mehdi Boukamir 1 1
Мориока Риота 2 0
Мбенза Исаак 2 0
Байо Вакун 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Jackson Tchatchoua 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Озорнвафор Валентин 1 0
Дескотт Антони 1 0
Nikola Stulic 1 0

Результаты матчей

Стандард
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
9
Стандард
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Шарлеруа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

15
17
Стандард
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Шарлеруа
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

32
21
18 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
5
16%
3
14%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
10
31%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
3
9%
6
29%
61-75
8
25%
8
38%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
17%
6
23%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
6
33%
6
23%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
8
38%
4
17%
76-90

Пропущено

26
18
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
5
19%
6
33%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
5
28%
76-90

Забито

53
44
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
8
15%
4
9%
1-15
8
15%
3
7%
16-30
13
25%
9
20%
31-45
3
6%
5
11%
46-60
5
9%
11
25%
61-75
16
30%
12
27%
76-90

Пропущено

44
44
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
5
11%
8
18%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
3
7%
5
11%
46-60
10
23%
5
11%
61-75
12
27%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0
Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кнокке - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа - Гент 23 0:2 Шарлеруа - Роял Антверпен 23 6:0
Вестерло - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1

Результаты матчей

Стандард
Шарлеруа

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:0
7 раз 21%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 25%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Стандард
Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
4
12
5
1.5
7
8
5
12
2.5
3
12
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
10
1.5
6
11
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
7
18
15
1.5
13
19
8
25
2.5
5
27
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
6.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
7.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Андерлехт
 32 13 7 12 45 - 38 46
10.
Серкль Брюгге
 32 11 11 10 44 - 43 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 32 11 9 12 36 - 36 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 32 6 6 20 35 - 71 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
8.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Андерлехт
 16 7 3 6 20 - 18 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 17 (3)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Доннум Арон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Noah Ohio бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Стандард 3:1 Шарлеруа онлайн

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