Тур: 33. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
14' ГолNoah Ohio
50' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
64' Желтая карточкаХоссеинзаде Амирхоссеин
74' Желтая карточкаАльсате Стивен
77' Желтая карточкаЭмон Рено
2:0
82' ГолФосси Марлон
2:1
86' ГолНкуба Кен
3:1
90' ГолЭмон Рено
90' Вторая желтая карточкаЭмон Рено
90'+7
Ход матча
14'
1:0
50'
74'
77'
82'
2:0
86'
2:1
90'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
28
Нкуба
Кен
10
Баджи
Юссуф
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Osher Davida
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
42 Thomas Lutte
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Стандард
Шарлеруа
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
38 матчей
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.6%
44.7%
23.7%
12 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.88
1.39
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
0.76
1.15
Среднее время на гол
118
78
Всего голов
48
48
Голов в среднем за матч
1.26
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|9 (3)
|0.27
|Баликвиша Вильям
|5
|0.15
|Noah Ohio
|5
|0.15
|Дюссенн Ноэ
|5 (2)
|0.15
|Перица Стипе
|4
|0.12
|Фосси Марлон
|4
|0.12
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.12
|Драгус Денис
|4
|0.12
|Доннум Арон
|3
|0.09
|Альсате Стивен
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Cihan Canak
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|Тапсоба Абдул
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (1)
|0.19
|Баджи Юссуф
|5
|0.16
|Зоргане Адем
|4
|0.13
|Мбенза Исаак
|3
|0.09
|Нкуба Кен
|3
|0.09
|Мориока Риота
|3
|0.09
|Байо Вакун
|3
|0.09
|Илаймахаритра Марко
|3 (2)
|0.09
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|2
|0.06
|Марк Дамьен
|2
|0.06
|Зарури Анасс
|2
|0.06
|Nadir Benbouali
|2
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Голизаде Али
|1
|0.03
|Багер Йонас
|1
|0.03
|Бессиль Лоик
|1
|0.03
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|6
|1
|Синкернагель Филип
|4
|2
|Цимирот Гойко
|5
|1
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Бокади Мервей
|4
|0
|Мелегони Филиппо
|4
|0
|Альсате Стивен
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Cihan Canak
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Эмон Рено
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Перица Стипе
|3
|0
|Фосси Марлон
|3
|0
|Бодар Арно
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Раскин Николас
|2
|0
|Osher Davida
|2
|0
|Noah Ohio
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|9
|0
|Нкуба Кен
|9
|0
|Кайембе Йорис
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Зоргане Адем
|3
|1
|Багер Йонас
|4
|0
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Коффи Херве
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|1
|Мориока Риота
|2
|0
|Мбенза Исаак
|2
|0
|Байо Вакун
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Jackson Tchatchoua
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Озорнвафор Валентин
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Nikola Stulic
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Шарлеруа
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
9
Стандард
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Шарлеруа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
15
17
Стандард
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Шарлеруа
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
23
26
Голы по времени матча
Забито
32
21
18 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
5
16%
3
14%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
10
31%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
3
9%
6
29%
61-75
8
25%
8
38%
76-90
Пропущено
18
26
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
17%
6
23%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
6
33%
6
23%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
8
38%
4
17%
76-90
Пропущено
26
18
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
5
19%
6
33%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
5
28%
76-90
Забито
53
44
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
8
15%
4
9%
1-15
8
15%
3
7%
16-30
13
25%
9
20%
31-45
3
6%
5
11%
46-60
5
9%
11
25%
61-75
16
30%
12
27%
76-90
Пропущено
44
44
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
5
11%
8
18%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
3
7%
5
11%
46-60
10
23%
5
11%
61-75
12
27%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0
Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кнокке - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:2 Шарлеруа - Гент 23 0:2 Шарлеруа - Роял Антверпен 23 6:0
Вестерло - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 1:3 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Тес Спорт 2:0 Льеж ФК - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 Шарлеруа - Дессель 1:2 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Тинен - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Хейст 1:3 Остенде - Шарлеруа 0:0 Хогстратен - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Ла Лувьер 2:1
Результаты матчей
Стандард
Шарлеруа
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:0
7 раз 21%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
8 раз 25%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Стандард
Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
114
125
78
512
312
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
610
611
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
257
1815
1319
825
527
231
132
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|17 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10