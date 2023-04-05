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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Перуджа
1:3
Конец матча
Реджина
0'
1:0
24' Гол
Ди Серио Джузеппе
28' Желтая карточка
Касасола Тиаго
31' Желтая карточка
Буа Девид
1:1
38' Гол
Эрнани Азеведо
46' Желтая карточка
Струна Альяж
1:2
47' Гол в свои ворота
Гори Стефано
78' Желтая карточка
Санторо Симоне
1:3
82' Гол
Канотто Луиджи
87' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
90' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
90'+9
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
3
Damiano
Cancellieri
4
Ианнони
Эдоардо
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
20
Ди
Серио
Джузеппе
14
Эконг
Эммануэль
22
Коломби
Симоне
3
Ционек
Тьяго
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
13
Буа
Девид
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эрнани
Азеведо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
99
Ривас
Ригоберто
19
Стрелец
Давид
Перуджа
3-4-1-2
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Перуджа
Реджина

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:3
СB
0:1
СB
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 7 (5) 0.23
Ди Серио Джузеппе 5 0.16
Луперини Грегорио 4 0.13
Лизи Франческо 3 0.1
Ди Кармине Самуэль 3 0.1
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.1
Стриццоло Лука 3 0.1
Оливьери Марко 2 0.06
Санторо Симоне 2 0.06
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.26
Эрнани Азеведо 6 (3) 0.19
Менез Жереми 5 0.16
Канотто Луиджи 5 0.16
Ривас Ригоберто 3 0.1
Пьероцци Никколо 3 0.1
Гори Габриэле 3 0.1
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 10 0
Санторо Симоне 8 1
Лизи Франческо 7 1
Пас Йеферсон 7 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Касасола Тиаго 6 0
Рози Алеандро 4 1
Бартоломей Паоло 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Куан Кристиан 5 0
Сгарби Филиппо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Оливьери Марко 4 0
Ди Серио Джузеппе 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Струна Альяж 1 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 9 1
Менез Жереми 9 0
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Ционек Тьяго 6 1
Пьероцци Никколо 6 0
Эрнани Азеведо 5 0
Буа Девид 3 1
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Равалья Федерико 2 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0

Результаты матчей

Перуджа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Реджина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
5
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

10
21
Перуджа
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Реджина
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
17

Волевые поражения

19
26

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
4
20%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
6
30%
2
12%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
24%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
8
47%
7
35%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
7
39%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Забито

35
41
15 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
4
11%
5
12%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
8
23%
8
20%
31-45
9
26%
7
17%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
5
14%
7
17%
76-90

Пропущено

37
38
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
7
19%
3
8%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
4
11%
10
26%
61-75
11
30%
30%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0
Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1
Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1

Результаты матчей

Перуджа
Реджина

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
9
6
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
9
22
1.5
14
17
4
27
2.5
6
25
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 31 19 6 6 49 - 20 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Бари
 31 14 11 6 47 - 28 53
4.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Реджина
 31 14 3 14 42 - 37 45
8.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Модена
 31 11 6 14 41 - 43 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Читтаделла
 31 8 12 11 28 - 39 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 31 9 7 15 34 - 38 34
18.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
19.
Беневенто
 31 6 11 14 23 - 35 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
12.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
13.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
14.
Перуджа
 15 5 5 5 19 - 18 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Реджина
 16 7 1 8 19 - 18 22
6.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
7.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
11.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
17.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Гори Стефано уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      46'
      Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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