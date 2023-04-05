Тур: 29. Стадион: Ренато Кури.
0'
1:0
24' ГолДи Серио Джузеппе
28' Желтая карточкаКасасола Тиаго
31' Желтая карточкаБуа Девид
1:1
38' ГолЭрнани Азеведо
46' Желтая карточкаСтруна Альяж
1:2
47' Гол в свои воротаГори Стефано
78' Желтая карточкаСанторо Симоне
1:3
82' ГолКанотто Луиджи
87' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
90' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
90'+9
Ход матча
24'
28'
31'
38'
1:1
46'
47'
1:2
78'
82'
1:3
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
304 Количество передач 303
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
90
Струна
Альяж
13
Буа
Девид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Перуджа
Реджина
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|7 (5)
|0.23
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.16
|Луперини Грегорио
|4
|0.13
|Лизи Франческо
|3
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.1
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.1
|Стриццоло Лука
|3
|0.1
|Оливьери Марко
|2
|0.06
|Санторо Симоне
|2
|0.06
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.26
|Эрнани Азеведо
|6 (3)
|0.19
|Менез Жереми
|5
|0.16
|Канотто Луиджи
|5
|0.16
|Ривас Ригоберто
|3
|0.1
|Пьероцци Никколо
|3
|0.1
|Гори Габриэле
|3
|0.1
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|10
|0
|Санторо Симоне
|8
|1
|Лизи Франческо
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Касасола Тиаго
|6
|0
|Рози Алеандро
|4
|1
|Бартоломей Паоло
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Куан Кристиан
|5
|0
|Сгарби Филиппо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Струна Альяж
|1
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|9
|1
|Менез Жереми
|9
|0
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Ционек Тьяго
|6
|1
|Пьероцци Никколо
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Буа Девид
|3
|1
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Реджина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
5
Перуджа
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реджина
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
10
21
Перуджа
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Реджина
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
17
Волевые поражения
19
26
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
4
20%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
6
30%
2
12%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
24%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
8
47%
7
35%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
3
20%
5
21%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
7
39%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Забито
35
41
15 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 10
4
11%
5
12%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
8
23%
8
20%
31-45
9
26%
7
17%
46-60
6
17%
7
17%
61-75
5
14%
7
17%
76-90
Пропущено
37
38
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
7
19%
3
8%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
4
11%
10
26%
61-75
11
30%
30%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0
Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - СПАЛ 0:0 Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Реджина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1
Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1
Результаты матчей
Перуджа
Реджина
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
411
96
312
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
511
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2110
922
1417
427
625
130
130
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|11 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8