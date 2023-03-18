  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния: Superliga Relegation Group
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Ботошани
1:0
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
15' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
22' Желтая карточка
Пий Джуниор
1:0
90' Гол
Майлат Себастьян
90' Желтая карточка
Иванов Антоний
90'+7
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
8
Флореску
Эдуард
77
Andrei
Dragu
99
Забу
Сирил
7
Майлат
Себастьян
22
Талло
Жуниор
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
88
Ионицэ
Адриан
8
Дулка
Марко
66
Ахматов
Расамбек
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
10
Негуц
Кристиан
9
Купер
Годберг
Ботошани
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Ботошани
Киндия Тырговиште

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
С
3:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.8

Среднее время на гол

120
50

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
50

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0
Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ботошани: 59%, Киндия Тырговиште: 41%.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    96'
    Дукан Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    95'
    Купер Годберг наказан за толчок Дукан Рэзван
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      93'
      Майлат Себастьян из команды Ботошани разыграл угловой с левого угла.
    • 93'
      Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 92'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Травма, повреждение
      92'
      Дукан Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     