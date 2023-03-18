Тур: 1. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Rares George Vidican
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаАхматов Расамбек
22' Желтая карточкаПий Джуниор
1:0
90' ГолМайлат Себастьян
90' Желтая карточкаИванов Антоний
90'+7
Ход матча
15'
22'
90'
1:0
90'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
77
Andrei
Dragu
99
Забу
Сирил
22
Талло
Жуниор
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Andrei DraguПолузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Талло ЖуниорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
14 Мбоко АйртонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Ботошани
Киндия Тырговиште
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.8
Среднее время на гол
120
50
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
90
50
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0
Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1