Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Тактическая замена. Дулка Марко уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

90' Команда Ботошани забила решающий гол в последние минуты игры!

90' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Майлат Себастьян из команды Ботошани

90' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Андрей Шербан ослабляет давление, выбив мяч.

89' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Cristian Negut успешно блокирует удар.

89' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Петро Чарльз получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Петро Чарльз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

83' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Ботошани

82' Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Майлат Себастьян из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Daniel Celea успешно блокирует удар.

78' Удар от ворот произведет Ботошани

77' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Adrian Ionita уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

73' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

72' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

71' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

71' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

68' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

66' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Камара Секу

62' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Флореску Эдуард из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Esteban Orozco успешно блокирует удар.

60' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

59' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Ботошани

58' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

57' Попадюк Дору пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

55' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Мутомбо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Ботошани

50' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Игрок из команды Киндия Тырговиште делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Игрок из команды Киндия Тырговиште делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Adrian Ionita выиграл воздушное противоборство у Петро Чарльз

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе