Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Ривалдиньо

91' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Стяуа

90' Рогульич Анте не смог попасть в створ ударом издали

90' Кристя Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Стяуа

89' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кристя Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

76' Сореску Деян из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу

75' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

73' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Кристя Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Octavian Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

70' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Стяуа пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

66' Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Ох, нехорошо это выглядит. Маркович Йован получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Сореску Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Сореску Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Эджума Малком получил желтую карточку от судьи

60' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Эджума Малком нырнул в штрафной. Спорно!

59' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Коман Флоринел нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

57' Сореску Деян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Сореску Деян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Octavian Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Хорошую попытку сделал Кордя Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Оооо... вот это был удар! Кордя Андрей должен был забить с этой позиции.

53' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

50' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Стяуа

50' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Стяуа

46' Скречу Владимир не смог попасть в створ ударом издали

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.