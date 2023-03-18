Тур: 1. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Андрей Флорин
1:1
Конец матча
0'
0:1
32' ГолМаркович Йован
44' Желтая карточкаБаярам Штефан
59' Желтая карточкаЭджума Малком
1:1
66' ГолЭджума Малком
90'+7
Ход матча
32'
0:1
44'
59'
66'
1:1
Владение мячом
22
Сореску
Деян
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стяуа
Университатя Крайова
35 матчей
85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.6%
20%
11.4%
24 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
47 матчей
63.8%
14.9%
21.3%
30 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.1%
25.5%
23.4%
24 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.9
1.45
Среднее время на гол
47
61
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
0.73
0.96
Среднее время на гол
123
93
Всего голов
59
56
Голов в среднем за матч
1.26
1.19
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
27
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
71
75
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стяуа - ФК Униря Деж 3:0 Стяуа - Сепси 1:0 Рипенсия Тимишоара - Стяуа 0:2 УТА Арад - Стяуа 3:1
Стяуа - Бая-Маре 3:0 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Униря Слобозия - Стяуа 2:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ракув - Стяуа 4:1 Погонь Щецин - Стяуа 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1