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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Стяуа
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
32' Гол
Маркович Йован
44' Желтая карточка
Баярам Штефан
59' Желтая карточка
Эджума Малком
1:1
66' Гол
Эджума Малком
90'+7
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
7
Коман
Флоринел
96
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
3
Митря
Богдан
12
Нчамаа
Базилио
8
Матею
Александру
6
Скречу
Владимир
31
Исфан
Александру
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Стяуа
Университатя Крайова

История личных встреч

Стяуа
Университатя Крайова

35 матчей

85.7%
14.3%
30 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.6%
20%
11.4%
24 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

47 матчей

63.8%
14.9%
21.3%
30 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.1%
25.5%
23.4%
24 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.45

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

0.73
0.96

Среднее время на гол

123
93

Всего голов

59
56

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
20
Больше 43%
Меньше 57%
27
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

71
75

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стяуа - ФК Униря Деж 3:0 Стяуа - Сепси 1:0 Рипенсия Тимишоара - Стяуа 0:2 УТА Арад - Стяуа 3:1
Стяуа - Бая-Маре 3:0 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Униря Слобозия - Стяуа 2:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ракув - Стяуа 4:1 Погонь Щецин - Стяуа 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1
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