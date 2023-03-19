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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
ЧФР Клуж
2:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
4' Пенальти
Янга Рангело
1:1
11' Гол
Кяйт Маттиас
16' Желтая карточка
Маня Кристьян
2:1
23' Гол
Аджей-Боатенг Бисмарк
2:2
55' Гол
Оня Рэзван
81' Желтая карточка
Красники Эрмал
90'+8
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
7
Красники
Эрмал
32
Янга
Рангело
11
Петрила
Клаудиу
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
17
Stefan
Panoiu
7
Сефер
Антонио
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Рапид Бухарест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
1.33

Среднее время на гол

115
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Среднее время на гол

57
101

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.17
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
81

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5
ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2
  • 96'
    Браун Кристофер успешно блокирует удар.
  • 96'
    Дуганджич Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Албу Кристиан должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 94'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 93'
    Тактическая замена. Костаче Ионуц уходит с поля и его заменяет Ионицэ Александру II
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
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