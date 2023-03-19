Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

89' Тактическая замена. Янга Рангело уходит с поля и его заменяет Emmanuel Yeboah

89' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

89' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

87' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Оня Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Кяйт Маттиас пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

83' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Красники Эрмал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

80' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

77' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Красники Эрмал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Daniel Birligea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Daniel Birligea

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оооо... вот это был удар! Костаче Ионуц должен был забить с этой позиции.

66' Костаче Ионуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матиас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

59' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Аджей-Боатенг Бисмарк не смог попасть в створ ударом издали

57' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

56' Г О О О О Л - Оня Рэзван забивает с левой ноги!

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матиас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника