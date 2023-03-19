Тур: 1. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Andrei Chivulete
2:2
Конец матча
0'
1:0
4' ПенальтиЯнга Рангело
1:1
11' ГолКяйт Маттиас
16' Желтая карточкаМаня Кристьян
2:1
23' ГолАджей-Боатенг Бисмарк
2:2
55' ГолОня Рэзван
81' Желтая карточкаКрасники Эрмал
90'+8
Ход матча
4'
1:0
11'
1:1
16'
23'
55'
2:2
81'
Владение мячом
44
Матиас
Юри
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
32
Янга
Рангело
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
ЧФР Клуж
Рапид Бухарест
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.78
1.33
Среднее время на гол
115
67
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Среднее время на гол
57
101
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.17
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
77
81
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5
ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Стяуа - ЧФР Клуж 0:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0
Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Брашов - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2