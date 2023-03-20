Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Меца Давид не смог попасть в створ ударом издали

85' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Пициан Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Университатя

78' Калкан Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Калкан Андреас пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

77' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Университатя

76' Tony Njike не смог попасть в створ ударом издали

75' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Арджеш

73' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

73' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Оооо... вот это был удар! Тьям Мамаду должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Тьям Мамаду . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Арджеш

67' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

63' Тьям Мамаду пробует нанести удар издали, но George Micle держит все под контролем

63' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тофан Костинел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Martin Remacle навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Университатя

49' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

47' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Facundo Rizzi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.