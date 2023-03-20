Тур: 1. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Horia Mladinovici
2:0
Конец матча
Ход матча
45'
90'
90'
2:0
Владение мячом
71
Мартич
Иван
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
21
Гомеш
Жозе
93
Тьям
Мамаду
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
21 Гомеш ЖозеНападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Нистор ДанНападающий
-
44 Denis Ispas
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 BrendonЗащитник
- Полузащитник
-
88 МимитоПолузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
История личных встреч
Университатя
Арджеш
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0
Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1 CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0
Арджеш
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2
ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0