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  3. Румыния: Superliga Relegation Group
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Университатя
2:0
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
45' Гол
Martin Remacle
90' Желтая карточка
Яколиш Антонио
2:0
90' Гол
Тескан Драгош
90'+6
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
27
Кипчу
Александру
8
Martin
Remacle
98
Симон
Габриэл
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
21
Гомеш
Жозе
93
Тьям
Мамаду
33
Микле
Джордже
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
23
Мариус
Марсел
Константин
22
Facundo
Rizzi
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
2
Тофан
Костинел
10
Калкан
Андреас
28
Кубемба
Кевин
14
Гарита
Пол
Университатя
Арджеш

История личных встреч

Университатя
Арджеш

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
С
3:1
ЛI
1:1
ЛI
1:0
ЛI
0:0
ЛI
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0
Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1 CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0
Арджеш
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2
ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - Рапид Бухарест 1:1 Арджеш - Тунари 3:2 Университатя - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Сепси 0:5 УТА Арад - Арджеш 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0
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