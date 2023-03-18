0'
1:0
14' ПенальтиПетратос Димитри
30' Желтая карточкаPrabir Das
37' Желтая карточкаNaorem Roshan Singh
38' Желтая карточкаЧхетри Сунил
1:1
45' ПенальтиЧхетри Сунил
68' Желтая карточкаМакхью Карл
1:2
78' ГолКришна Рой
2:2
85' ПенальтиПетратос Димитри
90' Желтая карточкаLalrinliana Hnamte
118' Желтая карточкаПерес Пабло
4 3
Ход матча
14'
1:0
30'
38'
45'
1:1
68'
78'
1:2
85'
2:2
102'
118'
Пен
4:3
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
33
Мартинс
Глан
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Rohit KumarПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Чхетри СунилПолузащитник
-
23 Перес ПаблоПолузащитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
-
-
13 Amrit Gope
-
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
АТК
Бенгалуру
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|12 (2)
|0.5
|Hugo Boumous
|5 (1)
|0.21
|Макхью Карл
|3
|0.13
|Сингх Манвир
|2
|0.08
|Колако Листон
|1
|0.04
|Кауко Йони
|1
|0.04
|Lenny Rodrigues
|1
|0.04
|Дамьянович Славко
|1
|0.04
|Босе Субхасиш
|1
|0.04
|Куруниян Ашик
|0
|0
|Asish Rai
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|7
|0.29
|Кришна Рой
|6
|0.25
|Sivasakthi Narayanan
|6
|0.25
|Чхетри Сунил
|5 (2)
|0.21
|Rohit Kumar
|3
|0.13
|Алан Коста
|2
|0.08
|Перес Пабло III
|2
|0.08
|Danish Farooq Bhat
|1
|0.04
|Naorem Roshan Singh
|0
|0
|Сингх Уданта
|0
|0
|Prabir Das
|0
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|0
|0
|Parag Satish
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|6
|0
|Куруниян Ашик
|4
|1
|Макхью Карл
|5
|0
|Hugo Boumous
|5
|0
|Босе Субхасиш
|5
|0
|Котал Притам
|4
|0
|Lenny Rodrigues
|2
|1
|Vishal Kaith
|2
|0
|Дамьянович Славко
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Asish Rai
|2
|0
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Колако Листон
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|0
|Rohit Kumar
|4
|0
|Parag Satish
|4
|0
|Кришна Рой
|3
|0
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Джинган Сандеш
|3
|0
|Naorem Roshan Singh
|3
|0
|Чхетри Сунил
|2
|0
|Перес Пабло III
|2
|0
|Сандху Гурприт
|2
|0
|Prabir Das
|2
|0
|Jayesh Rane I
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Danish Farooq Bhat
|1
|0
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0
Результаты матчей
АТК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бенгалуру
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
6
АТК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Бенгалуру
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
9
16
АТК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
67% (16)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Бенгалуру
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
11
22
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
22%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
6
38%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
5
50%
4
25%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
4
44%
4
24%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Забито
27
33
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
4
15%
6
18%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
3
11%
4
12%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
10
30%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Пропущено
20
26
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 17
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
9
45%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2
АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1
Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0
Результаты матчей
АТК
Бенгалуру
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
5 раз 21%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
АТК
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
76
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
93
38
66
110
111
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
186
1014
1014
123
420
123
123
|АТК
|Петратос Димитри
|12 (7)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|12 (4)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|12 (1)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|11 (6)
|Гоа
|Гуаррочена Икер
|11
|Гоа
|Бедия Эду
|1 7
|Керала Бластерс
|Rahul Praveen
|1 7
|Ист Бенгал
|Suhair Vadakkepeedika
|8
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|7
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|7