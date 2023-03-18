  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

АТК
2:2
Итог после пенальти
4
:
3
Бенгалуру
0'
1:0
14' Пенальти
Петратос Димитри
30' Желтая карточка
Prabir Das
37' Желтая карточка
Naorem Roshan Singh
38' Желтая карточка
Чхетри Сунил
1:1
45' Пенальти
Чхетри Сунил
68' Желтая карточка
Макхью Карл
1:2
78' Гол
Кришна Рой
2:2
85' Пенальти
Петратос Димитри
90' Желтая карточка
Lalrinliana Hnamte
118' Желтая карточка
Перес Пабло
4 3
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
3
Дамьянович
Славко
15
Босе
Субхасиш
8
Макхью
Карл
33
Мартинс
Глан
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
19
Куруниян
Ашик
9
Петратос
Димитри
1
Сандху
Гурприт
4
Aleksandar
Jovanovic
I
3
Джинган
Сандеш
6
Бруно
Алмейда
33
Prabir
Das
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
18
Rohit
Kumar
32
Naorem
Roshan
Singh
22
Кришна
Рой
39
Sivasakthi
Narayanan
АТК
Бенгалуру

История личных встреч

АТК
Бенгалуру

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
3:3
КА
2:0
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 12 (2) 0.5
Hugo Boumous 5 (1) 0.21
Макхью Карл 3 0.13
Сингх Манвир 2 0.08
Колако Листон 1 0.04
Кауко Йони 1 0.04
Lenny Rodrigues 1 0.04
Дамьянович Славко 1 0.04
Босе Субхасиш 1 0.04
Куруниян Ашик 0 0
Asish Rai 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 7 0.29
Кришна Рой 6 0.25
Sivasakthi Narayanan 6 0.25
Чхетри Сунил 5 (2) 0.21
Rohit Kumar 3 0.13
Алан Коста 2 0.08
Перес Пабло III 2 0.08
Danish Farooq Bhat 1 0.04
Naorem Roshan Singh 0 0
Сингх Уданта 0 0
Prabir Das 0 0
Aleksandar Jovanovic I 0 0
Parag Satish 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 6 0
Куруниян Ашик 4 1
Макхью Карл 5 0
Hugo Boumous 5 0
Босе Субхасиш 5 0
Котал Притам 4 0
Lenny Rodrigues 2 1
Vishal Kaith 2 0
Дамьянович Славко 2 0
Deepak Tangri 2 0
Asish Rai 2 0
Кауко Йони 1 0
Петратос Димитри 1 0
Колако Листон 1 0
Сингх Манвир 1 0
Khawlhring Lalthathanga 1 0
Мартинс Глан 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 5 0
Rohit Kumar 4 0
Parag Satish 4 0
Кришна Рой 3 0
Хави Эрнандес II 3 0
Джинган Сандеш 3 0
Naorem Roshan Singh 3 0
Чхетри Сунил 2 0
Перес Пабло III 2 0
Сандху Гурприт 2 0
Prabir Das 2 0
Jayesh Rane I 1 0
Сингх Уданта 1 0
Danish Farooq Bhat 1 0
Sivasakthi Narayanan 1 0

Результаты матчей

АТК
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Бенгалуру
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
6
АТК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Бенгалуру
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

9
16
АТК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
67% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Бенгалуру
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
54% (13)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

11
22

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
4
22%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
6
38%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
4
44%
4
24%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Забито

27
33
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
4
15%
6
18%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
3
11%
4
12%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
9
33%
10
30%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

20
26
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 17
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
9
45%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2
АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1
Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0

Результаты матчей

АТК
Бенгалуру

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
2
9 раз 38%
1
5 раз 21%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

АТК
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
8
1.5
6
6
1
10
2.5
1
11
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
18
6
10
14
1.5
10
14
1
23
2.5
4
20
1
23
3.5
1
23
4.5
1/2 финала
3 Хайдарабад
4 АТК
10 Мумбаи Сити
11 Бенгалуру
Финал
6 АТК
5 Бенгалуру

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 12 (7)
Дели Динамос Маурисио Диего 12 (4)
Ист Бенгал Cleiton Silva 12 (1)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 11 (6)
Гоа Гуаррочена Икер 11
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Бедия Эду 1 7
Керала Бластерс Rahul Praveen 1 7
Ист Бенгал Suhair Vadakkepeedika 8
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 7
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 7
Весь список
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Желтая карточка
    118'
    Перес Пабло III получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Naorem Roshan Singh уходит с поля. Parag Shrivas выходит вместо него
  • 108'
    Хэмилл Брендан уходит с поля. Sumit Rathi выходит вместо него
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 102'
    Rohit Kumar уходит с поля. Алан Коста выходит вместо него
  • 91'
    Хави Эрнандес II уходит с поля. Сингх Уданта выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Чхетри Сунил из команды Бенгалуру забивает с точки!
    • Желтая карточка
      38'
      Чхетри Сунил получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч АТК 2:2 Бенгалуру онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     