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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 24.
Алания
0:0
Первый тайм: 45+'
Рубин
0'
5' Желтая карточка
Бутаев Аллон
40' Желтая карточка
Кабутов Дмитрий

Ход матча

5'
Бутаев Аллон
 
40'
 
Кабутов Дмитрий
Прогнозы 141
Алания 23.4% (33)
X 50.4% (71)
Рубин 26.2% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Алания
Ничья
Рубин
3.50
3.34
3.00
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Алания
Рубин

История личных встреч

Алания
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.29
Машуков Ислам 6 (1) 0.25
Гиоргобиани Николай 5 0.21
Багаев Алан 4 0.17
Цараев Алан 2 0.08
Петров Максим Вячеславович 2 0.08
Хабалов Алан 2 (1) 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Качмазов Сослан 1 0.04
Ташаев Александр 1 0.04
Корян Аршак 1 0.04
Татаев Алексей 1 0.04
Гурциев Батраз 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 0.04
Хугаев Алан 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Кочиев Хетаг 1 0.04
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 9 (1) 0.38
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.29
Кабутов Дмитрий 5 0.21
Иванов Олег 2 0.08
Дзагоев Алан 2 0.08
Зотов Александр 2 0.08
Мусаев Леон 2 0.08
Тесленко Егор 2 0.08
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 6 0
Багаев Алан 5 0
Хосонов Хетаг 5 0
Гиоргобиани Николай 4 0
Галоян Артур 3 0
Бутаев Аллон 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Машуков Ислам 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Кабутов Дмитрий 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0

Результаты матчей

Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Рубин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
5
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

16
22
Алания
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Рубин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

23
27

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
27%
3
19%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
5
31%
76-90

Пропущено

15
10
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
4
40%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
9
50%
4
17%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Забито

40
39
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
6
15%
4
10%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
6
15%
9
23%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
12
30%
9
23%
76-90

Пропущено

25
22
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
8
32%
4
18%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
3
12%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
Алания - Алай 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1
Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2

Результаты матчей

Алания
Рубин

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
7 раз 64%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
2
10 раз 43%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Алания
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
4
8
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
7
4
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
14
9
7
16
2.5
4
19
2
21
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 23 13 9 1 44 - 22 48
2.
Рубин
 0:0 Заявка 24 12 9 3 38 - 23 45
3.
Алания
 0:0 Заявка 24 11 8 5 39 - 26 41
4.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
5.
Волгарь
 Заявка 23 9 7 7 25 - 22 34
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 9 6 8 38 - 28 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 23 8 9 6 27 - 23 33
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 8 9 6 17 - 16 33
10.
Шинник
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
11.
Родина Москва
 Заявка 23 8 7 8 26 - 28 31
12.
Нефтехимик
 Заявка 23 7 8 8 20 - 21 29
13.
Акрон
 Заявка 23 5 12 6 22 - 26 27
14.
Велес Москва
 Заявка 23 7 2 14 23 - 39 23
15.
ФК Кубань
 Заявка 23 6 5 12 23 - 27 23
16.
Уфа
 Заявка 23 5 6 12 21 - 32 21
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 23 4 7 12 17 - 31 19
18.
Краснодар-2
 Заявка 23 3 5 15 15 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Балтика
 Заявка 11 7 4 0 20 - 11 25
3.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
4.
Рубин
 0:0 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 0:0 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 12 5 2 5 14 - 10 17
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 4 3 8 - 7 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 12 3 5 4 10 - 10 14
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Родина Москва
 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Уфа
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 9 - 18 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 0:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
Акрон
 Заявка 12 3 5 4 10 - 16 14
9.
Волгарь
 Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
Шинник
 Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
18.
Велес Москва
 Заявка 11 1 1 9 7 - 25 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
ФК Кубань Абдоков Нури 8
Родина Москва Тимошенко Иван 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт не открыт на данный момент в центральном матче 24-го тура Первой лиги.
  • Травма, повреждение
    45'
    Оказывается медицинская помощь игроку владикавказской "Алании". Это Ислам Машуков, против него были нарушены правила казанцами.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Фамейе удачно сыграл в отборе, но далеко отпустил от себя мяч и потерял его, когда стал приближаться к чужой штрафной площади.
  • 43'
    Стараются поддавливать казанцы хозяев поля в концовке первого тайма, расчитывая забить гол в раздевалку.
  • Опасный момент
    42'
    Игорь Горбунов также включил режим дистанционного выстрела. Мяч стал крутиться в левый угол, но туда прыгнул Ростислав Солдатенко и перевёл сферу на угловой. Затем поймал вратарь "Алании" подачу соперника с корнера.
  • 41'
    Приближается перерыв, и ни одна команда пока не показала себя настолько лучше другой, чтобы повести в счёте.
  • 40'
    Алан Цараев где-то с восемнадцати метров попробовал пробить на исполнение, однако вышло у него гораздо выше перекладины.
  • Желтая карточка
    40'
    Дмитрий Кабутов на чужой половине поля отмахнулся от Алана Хабалова, за что схлопотал жёлтую карточку.
  • 39'
    54 на 46 - таково процентное соотношение статистики владения мячом. Примерно равная она, можно сказать.
  • 38'
    Александр Зотов с правого полуфланга забросил невысокую закидушку, за которую не сумел зацепиться Димитар Митков.
  • Фол, нарушение
    37'
    Батраз Гурциев завалился в чужую штрафную вместе с Александром Мартыновичем. Фолил там футболист "Алании".
  • 36'
    Всего пять ударов успели нанести к этой минуте владикавказцы - это против двух попыток со стороны казанского клуба.
  • 36'
    С дальней дистанции приложился Алан Хабалов, и прошёл мяч рядом с правой штангой, но Юрия Дюпин контролировал ситуацию.
  • Фол, нарушение
    34'
    Теперь же Дмитрий Кабутов увлёк на газон Алана Хабалова - в центре поля совершено небольшое нарушение игроком "Рубина".
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    • Фол, нарушение
      33'
      Когда подавался казанцами угловой с левого края, Егор Тесленко слишком навязчиво прицепился к Алану Багаеву и нарушил таким образом правила.
    • Опасный момент
      33'
      Отняли себе мяч футболисты "Рубина" перед штрафной площадью, это Фамейе здорово сработал в отборе. Затем Джоэль покатил чуть влево Горбунову, чей удар из-под перекладины вытащил в прыжке Солдатенко.
    • Фол, нарушение
      31'
      Ислам Машуков на чужой половине поля не мог овладеть нормально мячом и поэтому сфолил против Александра Мартыновича.
    • 30'
      В таблице более выгодное положение у "Рубина", который занимает второе место и опережает "Аланию" на четыре очка.
    • Фол, нарушение
      29'
      Ничем примечательным не запомнился это корнер казанского коллектива, кроме толчка Рахмоналиева сзади в адрес Хабалова.
    • Угловой
      28'
      Плиев заблокировал прострел Фамейе с правой линии штрафной площади. Будет угловой удар у "Рубина".
    • 27'
      Горбунов отдал короткий пас влево Самошникову, который неудачно пустился в дриблинг, но за счёт прессинга добился аута для своей команды.
    • 26'
      Застряла игра на одном из флангов на половине поля "Алании". Хозяева пытаются выбраться в атаку, а гости выбивают мяч за боковую.
    • 25'
      Хабалову не удалось на левом фланге сохранить мяч в поле после неудачной попытки ударить по воротам головой от его партнёра. Своим длинным выносом введёт мяч в игру Дюпин.
    • 24'
      Неспешный темп у сегодняшнего матча. Довольно спокойно проходит игра для встречи команд из верхней части турнирной таблицы.
    • 23'
      "Рубин" провёл атаку с заблокированным ударом с подступов к штрафной площади, а теперь вернулся к позиционным оборонительным действиям.
    • 22'
      Маловато зрителей на трибунах, но это объяснимо. Играла бы "Алания" реально у себя дома во Владикавказе - было бы по-другому. Хотя и там вряд ли собирался бы полный большой стадион на Первую лигу.
    • 21'
      И вновь про вратарей: Солдатенко от своей штрафной длинно вынес мяч вперёд, никто и ничто помешало сфере дойти до Дюпина.
    • 20'
      Дюпин показал, что тоже, как и Солдатенков, может играть в качестве последнего защитника. Выбежал вратарь "Рубина" из своей штрафной и подчистил ситуацию.
    • 19'
      Снова "Алания" владеет территориальным преимуществом. В общем, обмениваются команды инициативными отрезками, при этом счёт пока никто открыть не может.
    • Опасный момент
      18'
      Опасно было! Угловой подал Хабалов с левого края, последовал удар Багаева вторым этажом по чужим воротам, и на пути мяча встал защитник гостевой команды.
    • 17'
      Илья Самошников рухнул на газон впереди на левом фланге, однако арбитр не усмотрел там нарушения правил со стороны владикавказцев.
    • 16'
      "Рубин" в последние пару минут перешёл к активным атакующим действиям и продолжил идти вперёд после отменённого гола.
    • Офсайд
      15'
      ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0. После удара Горбунова и рикошета от Багаева мяч оказался в левом углу ворот "Алании", но чуть раньше было положение "вне игры" у "Рубина".
    • Фол, нарушение
      14'
      Ростислав Солдатенко покинул пределы своей штрафной, чтобы совершить верховое единоборство с Димитаром Митковым. Нарушил правила в этом эпизоде нападающий "Рубина".
    • 13'
      Напомним, что в эти выходные в Премьер-лиге перерыв на матчи сборных, но на Первую лигу это не распространяется.
    • 12'
      "Рубин", принявшийся было атаковать со стартового свистка, в последние минут десять благополучно чувствует себя при обороне.
    • 11'
      Хетаг Хосонов решился на дальний удар и пожалел, ведь мяч свалился у него с ноги и полетел значительно выше створа.
    • Фол, нарушение
      10'
      Умарали Рахмоналиев в середине поля подтолкнул в спину Сергея Петрова, который после этого не сразу, но всё-таки упал на газон.
    • 9'
      Увязает сейчас "Алания" в своих позиционных атаках и никак не может прорвать этот штопор опасным моментом.
    • 8'
      Что касается погодных условий, то они ясные, практически всё поле освещается дневным мартовским солнцем.
    • 7'
      Как обычно, "Алания" проводит свой номинально домашний матч на нейтральном поле в Грозном. Команды встречаются на "Ахмат Арене".
    • 6'
      Грицаенко в центре поля столкнулся с Бутаевым в верховом противостоянии - фола вроде как не зафиксировано.
    • Желтая карточка
      5'
      Угловой "Алании" ничем интересным не продолжился, а чуть позже Аллон Бутаев в середине поля отмахнулся от Игоря Горбунова и получил жёлтую карточку.
    • 4'
      "Алания" играет в красно-жёлто-белой форме, тогда как у "Рубина" зелёная сегодня расцветка.
    • Опасный момент
      3'
      Опасно Батраз Гурциев вываливался на ворота казанского клуба и нанёс удар в район правого угла, но Юрий Дюпин отвёл угрозу на угловой. 
    • 2'
      Теперь вбросили гости аут также с правого фланга, однако не удалось далее "рубиновым" зацепиться за мяч в чужой штрафной площади.
    • Угловой
      1'
      Казанцы быстро заработали угловой, подали его с правого края, и мяч без особой опасности отскочил в руки Ростислава Солдатенко.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Доброго дня всем любителям футбола! В центральном матче 24-го тура Первой Лиги России владикавказская "Алания" сыграет с казанским "Рубином". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 141
    Алания 23.4% (33)
    X 50.4% (71)
    Рубин 26.2% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Рубин
    3.50
    3.34
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 0:0 Рубин

    Исход игры
    Алания
    23.4% (33)
    Ничья
    50.4% (71)
    Рубин
    26.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.84% (37)
    Меньше
    70.16% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    81.45% (101)
    Нет
    18.55% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.4% (64)
    1:2 Рубин
    10.6% (15)
    2:1 Алания
    9.9% (14)
    0:1 Рубин
    7.8% (11)
    1:0 Алания
    7.1% (10)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    1:3 Рубин
    1.4% (2)
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