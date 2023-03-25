Приближается перерыв, и ни одна команда пока не показала себя настолько лучше другой, чтобы повести в счёте.

Игорь Горбунов также включил режим дистанционного выстрела. Мяч стал крутиться в левый угол, но туда прыгнул Ростислав Солдатенко и перевёл сферу на угловой. Затем поймал вратарь "Алании" подачу соперника с корнера.

Стараются поддавливать казанцы хозяев поля в концовке первого тайма, расчитывая забить гол в раздевалку.

Фамейе удачно сыграл в отборе, но далеко отпустил от себя мяч и потерял его, когда стал приближаться к чужой штрафной площади.

Оказывается медицинская помощь игроку владикавказской "Алании". Это Ислам Машуков, против него были нарушены правила казанцами.

Свисток на перерыв. Счёт не открыт на данный момент в центральном матче 24-го тура Первой лиги.

Теперь же Дмитрий Кабутов увлёк на газон Алана Хабалова - в центре поля совершено небольшое нарушение игроком "Рубина".

С дальней дистанции приложился Алан Хабалов, и прошёл мяч рядом с правой штангой, но Юрия Дюпин контролировал ситуацию.

Всего пять ударов успели нанести к этой минуте владикавказцы - это против двух попыток со стороны казанского клуба.

Батраз Гурциев завалился в чужую штрафную вместе с Александром Мартыновичем. Фолил там футболист "Алании".

Александр Зотов с правого полуфланга забросил невысокую закидушку, за которую не сумел зацепиться Димитар Митков.

54 на 46 - таково процентное соотношение статистики владения мячом. Примерно равная она, можно сказать.

Дмитрий Кабутов на чужой половине поля отмахнулся от Алана Хабалова, за что схлопотал жёлтую карточку.

Алан Цараев где-то с восемнадцати метров попробовал пробить на исполнение, однако вышло у него гораздо выше перекладины.

Неспешный темп у сегодняшнего матча. Довольно спокойно проходит игра для встречи команд из верхней части турнирной таблицы.

Хабалову не удалось на левом фланге сохранить мяч в поле после неудачной попытки ударить по воротам головой от его партнёра. Своим длинным выносом введёт мяч в игру Дюпин.

Застряла игра на одном из флангов на половине поля "Алании". Хозяева пытаются выбраться в атаку, а гости выбивают мяч за боковую.

Горбунов отдал короткий пас влево Самошникову, который неудачно пустился в дриблинг, но за счёт прессинга добился аута для своей команды.

Плиев заблокировал прострел Фамейе с правой линии штрафной площади. Будет угловой удар у "Рубина".

Ничем примечательным не запомнился это корнер казанского коллектива, кроме толчка Рахмоналиева сзади в адрес Хабалова.

В таблице более выгодное положение у "Рубина", который занимает второе место и опережает "Аланию" на четыре очка.

Ислам Машуков на чужой половине поля не мог овладеть нормально мячом и поэтому сфолил против Александра Мартыновича.

Отняли себе мяч футболисты "Рубина" перед штрафной площадью, это Фамейе здорово сработал в отборе. Затем Джоэль покатил чуть влево Горбунову, чей удар из-под перекладины вытащил в прыжке Солдатенко.

Когда подавался казанцами угловой с левого края, Егор Тесленко слишком навязчиво прицепился к Алану Багаеву и нарушил таким образом правила.

23' "Рубин" провёл атаку с заблокированным ударом с подступов к штрафной площади, а теперь вернулся к позиционным оборонительным действиям.

22' Маловато зрителей на трибунах, но это объяснимо. Играла бы "Алания" реально у себя дома во Владикавказе - было бы по-другому. Хотя и там вряд ли собирался бы полный большой стадион на Первую лигу.

21' И вновь про вратарей: Солдатенко от своей штрафной длинно вынес мяч вперёд, никто и ничто помешало сфере дойти до Дюпина.

20' Дюпин показал, что тоже, как и Солдатенков, может играть в качестве последнего защитника. Выбежал вратарь "Рубина" из своей штрафной и подчистил ситуацию.

19' Снова "Алания" владеет территориальным преимуществом. В общем, обмениваются команды инициативными отрезками, при этом счёт пока никто открыть не может.

18' Опасно было! Угловой подал Хабалов с левого края, последовал удар Багаева вторым этажом по чужим воротам, и на пути мяча встал защитник гостевой команды.

17' Илья Самошников рухнул на газон впереди на левом фланге, однако арбитр не усмотрел там нарушения правил со стороны владикавказцев.

16' "Рубин" в последние пару минут перешёл к активным атакующим действиям и продолжил идти вперёд после отменённого гола.

15' ГОЛ! 0:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0. После удара Горбунова и рикошета от Багаева мяч оказался в левом углу ворот "Алании", но чуть раньше было положение "вне игры" у "Рубина".

14' Ростислав Солдатенко покинул пределы своей штрафной, чтобы совершить верховое единоборство с Димитаром Митковым. Нарушил правила в этом эпизоде нападающий "Рубина".

13' Напомним, что в эти выходные в Премьер-лиге перерыв на матчи сборных, но на Первую лигу это не распространяется.

12' "Рубин", принявшийся было атаковать со стартового свистка, в последние минут десять благополучно чувствует себя при обороне.

11' Хетаг Хосонов решился на дальний удар и пожалел, ведь мяч свалился у него с ноги и полетел значительно выше створа.

10' Умарали Рахмоналиев в середине поля подтолкнул в спину Сергея Петрова, который после этого не сразу, но всё-таки упал на газон.

9' Увязает сейчас "Алания" в своих позиционных атаках и никак не может прорвать этот штопор опасным моментом.

8' Что касается погодных условий, то они ясные, практически всё поле освещается дневным мартовским солнцем.

7' Как обычно, "Алания" проводит свой номинально домашний матч на нейтральном поле в Грозном. Команды встречаются на "Ахмат Арене".

6' Грицаенко в центре поля столкнулся с Бутаевым в верховом противостоянии - фола вроде как не зафиксировано.

5' Угловой "Алании" ничем интересным не продолжился, а чуть позже Аллон Бутаев в середине поля отмахнулся от Игоря Горбунова и получил жёлтую карточку.

4' "Алания" играет в красно-жёлто-белой форме, тогда как у "Рубина" зелёная сегодня расцветка.

3' Опасно Батраз Гурциев вываливался на ворота казанского клуба и нанёс удар в район правого угла, но Юрий Дюпин отвёл угрозу на угловой.

2' Теперь вбросили гости аут также с правого фланга, однако не удалось далее "рубиновым" зацепиться за мяч в чужой штрафной площади.

1' Казанцы быстро заработали угловой, подали его с правого края, и мяч без особой опасности отскочил в руки Ростислава Солдатенко.