Тур: 24.
История личных встреч
Алания
Рубин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.3
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.26
|Гиоргобиани Николай
|5
|0.22
|Багаев Алан
|4
|0.17
|Цараев Алан
|2
|0.09
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.09
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.09
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Качмазов Сослан
|1
|0.04
|Ташаев Александр
|1
|0.04
|Корян Аршак
|1
|0.04
|Татаев Алексей
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
|Кочиев Хетаг
|1
|0.04
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|9 (1)
|0.39
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.3
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.22
|Иванов Олег
|2
|0.09
|Дзагоев Алан
|2
|0.09
|Зотов Александр
|2
|0.09
|Мусаев Леон
|2
|0.09
|Тесленко Егор
|2
|0.09
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Безруков Руслан
|1
|0.04
|Нижегородов Константин
|1
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Багаев Алан
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Гиоргобиани Николай
|4
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Кабутов Дмитрий
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Апшацев Марат
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
Результаты матчей
Алания
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Рубин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
5
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
16
22
Алания
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Рубин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
23
27
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 15
6
27%
3
19%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
5
31%
76-90
Пропущено
15
10
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
4
40%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
9
50%
4
17%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Забито
40
39
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
6
15%
4
10%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
6
15%
9
23%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
12
30%
9
23%
76-90
Пропущено
25
22
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
2
8%
1
5%
1-15
8
32%
4
18%
16-30
5
20%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
3
12%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4
Алания - Алай 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1
Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2
Результаты матчей
Алания
Рубин
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
7 раз 64%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 26%
0:0
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
2
10 раз 43%
0
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Алания
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
75
48
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
74
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
1112
149
716
419
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|38 - 23
|44
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|39 - 26
|40
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|2
|14
|23 - 39
|23
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|17 - 31
|19
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания - Рубин
Исход игры
Алания
22.6% (26)
Ничья
50.4% (58)
Рубин
27% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (33)
Меньше
68.57% (72)
Обе команды забьют
Да
81.9% (86)
Нет
18.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.1% (53)
1:2 Рубин
12.2% (14)
2:1 Алания
9.6% (11)
0:1 Рубин
7.8% (9)
1:0 Алания
7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Рубин
1.7% (2)
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