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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Вестерос
0'
77' Желтая карточка
Хелльборг Адам
0:1
83' Гол
Miguel Sandberg
90'+10
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
2
Philip
Reinhold
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
14
Стоянович-Фредин
Оливер
25
Хелльборг
Адам
27
Benjamin
Acquah
18
Anton
Nilsson
33
Amar
Muhsin
11
Ринг
Эрик
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
20
Гамбош
Мартин
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
Хельсинборг
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Вестерос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:2
С
0:4
КШ
0:4
К
0:4

Голы

Всего голов

2
12

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

2
14

Голов в среднем за матч

0.5
3.5

Среднее время на гол

180
25

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 1 0.33
Miguel Sandberg 1 0.33
Jaheem Burke 1 0.33
Patric Aaslund 0 0
Гефверт Симон 0 0
Jabir Abdihakim Ali 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 2 0
Philip Reinhold 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вестерос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Хельсинборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вестерос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1
ГАИС - Хельсинборг 1:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0
Вестерос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2
Вестерос - Эстерсунд 2:2 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2

Результаты матчей

Хельсинборг
Вестерос

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Утсиктенс
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гефле
 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
ГАИС
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Ландскруна
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Эргрюте
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Эребру
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Сковде АИК
 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Браге
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ландскруна
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сковде АИК
 0:2 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Браге
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ГАИС
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ландскруна
 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Браге
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (1)
ГАИС Линдберг Юлиус 2
Утсиктенс Erik Gunnarsson2 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 2
Хельсинборг Хелльборг Адам 2
Эстерсунд Miroslav Mazur 2
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2
Ландскруна Erik Hedenquist 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
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