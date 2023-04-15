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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Эстер
3:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
17' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
17' Желтая карточка
Robin Sundgren
1:0
30' Гол
Вестермарк Йеспер
2:0
35' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
50' Желтая карточка
Стенберг Джон
3:0
55' Гол
Вестермарк Йеспер
90'+3
1
Прекович
Милое
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
17
Adam
Herdonsson
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
2
Robin
Sundgren
19
Leo
Lif
10
Паломино
Марсело
20
Emmanuel
Duah
7
Мааруф
Самир
16
Ishak
Shamoun
14
Oskar
Lindberg
Эстер
4-2-3-1
Сирианска Эскильстуна
3-4-3

История личных встреч

Эстер
Сирианска Эскильстуна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:2
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 4 (1) 1.33
Вестермарк Йеспер 3 1
Сёдерберг Никлас 1 0.33
Ahmed Bonnah 1 0.33
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модиг Йеспер 1 0.33
Leo Lif 1 0.33
Карлссон Аджей Симон 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косица Дзенис 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Стенберг Джон 1 0
Adam Herdonsson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Аджей Симон 1 0
Robin Sundgren 1 0
Leo Lif 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Эстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сирианска Эскильстуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2
Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5

Результаты матчей

Эстер
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эстер
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Утсиктенс
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гефле
 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
ГАИС
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Ландскруна
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Эргрюте
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Эребру
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Сковде АИК
 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Браге
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ландскруна
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сковде АИК
 0:2 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Браге
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ГАИС
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ландскруна
 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Браге
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (1)
ГАИС Линдберг Юлиус 2
Утсиктенс Erik Gunnarsson2 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 2
Хельсинборг Хелльборг Адам 2
Эстерсунд Miroslav Mazur 2
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2
Ландскруна Erik Hedenquist 2
Весь список
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