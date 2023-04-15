Тур: 3.
2:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаДзабич Робин
1:0
42' ГолKofi Fosuhene Asare
53' Желтая карточкаFilip Schyberg
2:0
54' ГолРапп Йохан
81' Желтая карточкаCamil Jebara
85' Вторая желтая карточкаCamil Jebara
90'+8
Ход матча
33'
42'
53'
54'
2:0
81'
85'
20
Camil
Jebara
17
Рхосе
Лукас
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jesper Strid
-
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
23 David Frisk
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Ландскруна
Сковде АИК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рапп Йохан
|1
|0.33
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.33
|Дзабич Робин
|1
|0.33
|Melker Widell
|0
|0
|Эгнелль Адам
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Bellander
|1
|0.33
|Filip Schyberg
|1
|0.33
|Hugo Engstroem
|1
|0.33
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Camil Jebara
|1
|1
|Erik Hedenquist
|2
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Дзабич Робин
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ландскруна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1
Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Сковде АИК
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1
Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2
Результаты матчей
Ландскруна
Сковде АИК
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (1)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|2
|Утсиктенс
|Erik Gunnarsson2
|2
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 1
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|2
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|2
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|2
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2