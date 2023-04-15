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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Ландскруна
2:0
Конец матча
Сковде АИК
0'
33' Желтая карточка
Дзабич Робин
1:0
42' Гол
Kofi Fosuhene Asare
53' Желтая карточка
Filip Schyberg
2:0
54' Гол
Рапп Йохан
81' Желтая карточка
Camil Jebara
85' Вторая желтая карточка
Camil Jebara
90'+8
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
1
Marcus
Froejd
4
Башич
Алдин
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
11
Маттссон
Линус
6
Hampus
Soederstroem
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
16
Emil
Bellander
9
Yoann
Fellrath
Ландскруна
4-3-3
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Сковде АИК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
2:0
Э(
3:2
Э(
2:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапп Йохан 1 0.33
Kofi Fosuhene Asare 1 0.33
Дзабич Робин 1 0.33
Melker Widell 0 0
Эгнелль Адам 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Bellander 1 0.33
Filip Schyberg 1 0.33
Hugo Engstroem 1 0.33
Рхосе Лукас 0 0
Броман Густав 0 0
Elmar Abraham 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 1 1
Erik Hedenquist 2 0
Эдвардссон Давид 1 0
Дзабич Робин 1 0
Jesper Strid 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ландскруна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1
Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0
Сковде АИК
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1
Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2

Результаты матчей

Ландскруна
Сковде АИК

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Утсиктенс
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гефле
 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
ГАИС
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Ландскруна
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Браге
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эргрюте
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Эребру
 0:2 3 0 2 1 0 - 2 2
13.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эребру
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Браге
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эребру
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ГАИС
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ландскруна
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (1)
ГАИС Линдберг Юлиус 2
Утсиктенс Erik Gunnarsson2 2
Весь список

Топ нарушителей
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Утсиктенс Albin Skoglund 2
Хельсинборг Хелльборг Адам 2
Эстерсунд Miroslav Mazur 2
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Ousmane Diawara уходит с поля. Lukas Sunesson выходит вместо него
  • 88'
    Дзабич Робин уходит с поля. Max Nilsson выходит вместо него
  • 88'
    Melker Widell уходит с поля. Jesper Strid выходит вместо него
  • 85'
    Camil Jebara получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    84'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    81'
    Camil Jebara получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Melker Widell сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Kofi Fosuhene Asare бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Дзабич Робин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 2:0 Сковде АИК онлайн

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