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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: .
Ранхейм
2:1
Второй тайм: 70'
Брюне
0'
0:1
17' Гол
Abel William Stensrud
1:1
34' Гол
Ruben Kristensen Alte
41' Желтая карточка
Christian Landu Landu
2:1
46' Гол
Arne Gunnes
57' Желтая карточка
Andreas Dybevik
63' Желтая карточка
Sigurd Groenli

Ход матча

17'
0:1
Abel William Stensrud
(Christian Landu Landu)
34'
Ruben Kristensen Alte
(Региниуссен Мадс)
1:1
41'
 
Christian Landu Landu
46'
Arne Gunnes
(Солли Сиверт)
2:1
57'
 
Andreas Dybevik
63'
 
Sigurd Groenli
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Брюне
4.15
5.10
4.28
Все Коэффициенты
92
Френдеруп
Никлас
23
Henrik
Kristiansen
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
2
Ротихеуг
Оливер
7
Sigurd
Groenli
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
14
Eirik
Saunes
11
Abel
William
Stensrud
10
Robert
Undheim
Ранхейм
4-3-3
Брюне
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Брюне

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:4
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
0:0
А
0:1
А
3:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солли Сиверт 2 1
Ruben Kristensen Alte 1 0.5
Arne Gunnes 1 0.5
Бюэ Бендик 0 0
Региниуссен Мадс 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sigurd Groenli 1 0.5
Abel William Stensrud 1 0.5
Диа Мамаду 1 0.5
Christian Landu Landu 0 0
Robert Undheim 0 0
Andreas Dybevik 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruben Kristensen Alte 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Dybevik 2 0
Christian Landu Landu 1 0
Axel Kryger 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Abel William Stensrud 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Ранхейм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1
Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0 Ранхейм - Осане 3:3 Гроруд - Ранхейм 2:1
Брюне
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0
Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3 Брюне - Согндаль 3:3 Стабек - Брюне 2:2 Брюне - Рёуфосс 5:0

Результаты матчей

Ранхейм
Брюне

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Согндаль
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Санднес
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Брюне
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брюне
 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Согндаль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ранхейм
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Скейд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ранхейм
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Согндаль
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Дьерв
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристиансунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хёдд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Брюне
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Ранхейм Ruben Kristensen Alte 1 (1)
Санднес Anders Hiim 1 (1)
Санднес Хейланн Томми 1
Весь список

Топ нарушителей
Скейд Torje Naustdal 1
Брюне Christian Landu Landu 1
Старт Вормгор Вито 1
Мьёндален Токстад Кристоффер 1
Мьёндален Овенстад Мартин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    63'
    Sigurd Groenli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Andreas Dybevik получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Солли Сиверт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Arne Gunnes бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Кристиан Ланду Ланду получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Региниуссен Мадс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ruben Kristensen Alte бьет в цель!
  • 17'
    Кристиан Ланду Ланду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Abel William Stensrud бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Брюне.
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Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
Брюне
4.15
5.10
4.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ранхейм 2:1 Брюне онлайн

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