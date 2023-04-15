Тур: 3. Стадион: Boraas Arena.
5:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
4' ГолОндрейка Якоб
2:0
19' ГолБернхардссон Александер
43' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
3:0
48' ГолОндрейка Якоб
4:0
49' ГолБернхардссон Александер
61' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
5:0
62' ГолБернхардссон Александер
Ход матча
4'
19'
48'
3:0
49'
61'
62'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
23
Хульт
Никлас
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Эльфсборг
Броммапойкарна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
0.88
Среднее время на гол
112
102
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернхардссон Александер
|3
|1
|Ондрейка Якоб
|2
|0.67
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Michael Baidoo
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marijan Cosic
|1
|0.33
|Alexander Jensen
|1
|0.33
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хульт Никлас
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2
Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Броммапойкарна
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|4:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|0:4
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|4:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|2 (1)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|2 (1)
|Мьельбю
|Брорссон Арвид
|2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|2
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|2
|Юргорден
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|Хаммарбю
|Фенгер Мадс
|1
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1