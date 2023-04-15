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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
Эльфсборг
5:0
Второй тайм: 66'
Броммапойкарна

Ход матча

4'
Ондрейка Якоб
(Бернхардссон Александер)
1:0
19'
Бернхардссон Александер
(Фрик Пер)
2:0
30'
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
 
43'
 
Абрахамссон Александер
48'
Ондрейка Якоб
(Michael Baidoo)
3:0
49'
Бернхардссон Александер
(Ондрейка Якоб)
4:0
54'
Оккельс Йеппе
Ондрейка Якоб
 
59'
 
Фрицсон Людвиг
Абрахамссон Александер
59'
 
Marijan Cosic
Акерманн Кевин
61'
 
Фрицсон Людвиг
62'
Бернхардссон Александер
(Ларссон Йохан)
5:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Броммапойкарна
1.38
5.40
92.66
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Лагербильке
Густав
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
12
Бернхардссон
Александер
17
Фрик
Пер
7
Ондрейка
Якоб
1
Линнер
Оскар
26
Чалышир
Андре
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
17
Alexander
Jensen
24
Акерманн
Кевин
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
15
Samuel
Holm
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
23
Сёдерстрём
Тим
Эльфсборг
4-3-3
Броммапойкарна
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Броммапойкарна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:2
А
0:2
К
1:2
К
1:0
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
6:0
ШК
3:1
А
2:2
А
1:0
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.88

Среднее время на гол

112
102

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 3 1
Ондрейка Якоб 2 0.67
Ларссон Йохан 0 0
Фрик Пер 0 0
Michael Baidoo 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marijan Cosic 1 0.33
Alexander Jensen 1 0.33
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Абрахамссон Александер 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2
Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Броммапойкарна

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Норрчёпинг
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эльфсборг
 4:0 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Кальмар
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хальмстад
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
АИК
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 0:4 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Хеккен
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 4:0 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мьельбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Норрчёпинг
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Броммапойкарна
 0:4 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
АИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вернаму
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Эльфсборг
 4:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кальмар
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Дегерфорс
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 0:4 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 3
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Бернхардссон Александер 2 (1)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Мьельбю Брорссон Арвид 2
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
Юргорден Зеттерстрем Якоб Видель 1
Хаммарбю Фенгер Мадс 1
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Бернхардссон Александер бьет в цель!
  • 48'
    Майкл Байду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Бернхардссон Александер бьет в цель!
    • 4'
      Бернхардссон Александер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Эльфсборг.
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    Лучшие коэффициенты
    Эльфсборг
    Ничья
    Броммапойкарна
    1.38
    5.40
    92.66
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