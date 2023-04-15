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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 1779
Согндаль
1:0
Конец матча
Санднес
0'
1:0
32' Гол
Sondre Oerjasaeter
36' Желтая карточка
Endre Osenbroch
67' Желтая карточка
Ингимюндарсон Вальдимар
82' Желтая карточка
Daniel Arrocha
87' Желтая карточка
Matias Belli Moldskred
90'+6
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
3
Mansour
Gueye
II
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
17
Ingvald
Halgunset
18
Gullbrandur
Oeregaard
8
Matias
Belli
Moldskred
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
25
Endre
Osenbroch
Согндаль
4-3-3
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Санднес

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
6:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
0:0
ТМС
8:0
ТМС
4:3
А
0:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тум Исаак 1 0.5
Sondre Oerjasaeter 1 0.5
Erik Flataker 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Hiim 1 0.5
Хейланн Томми 1 0.5
Рамсланн Мартин 1 0.5
Matias Belli Moldskred 1 0.5
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Тум Исаак 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Endre Osenbroch 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2
Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1
Санднес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3
Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3 Фредрикстад - Санднес 1:2

Результаты матчей

Согндаль
Санднес

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Скейд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рёуфосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Конгсвингер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фредрикстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Старт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Дьерв
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристиансунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мьёндален
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мосс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
КФУМ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хёдд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Ранхейм Ruben Kristensen Alte 1 (1)
Санднес Anders Hiim 1 (1)
Санднес Хейланн Томми 1
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Andreas Dybevik 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Скейд Torje Naustdal 1
Брюне Christian Landu Landu 1
Старт Вормгор Вито 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Endre Osenbroch получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Тум Исаак сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Sondre Oerjasaeter бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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