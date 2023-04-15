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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:1
Второй тайм: 84'
Интер Турку
0'
1:0
16' Гол
Пеннанен Петтери
1:1
37' Гол
Darren Smith III
2:1
43' Пенальти
Пеннанен Петтери
58' Желтая карточка
Нурми Ноа
61' Желтая карточка
Yussif Daouda Moussa
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
13
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
5
Нурми
Ноа
6
Dimitri
Legbo
25
Арсьеро
Родриго
24
Ставицки
Тимо
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
22
Luka
Kuittinen
9
Darren
Smith
III
10
Форселль
Петтери
Ильвес
Интер Турку

История личных встреч

Ильвес
Интер Турку

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
В
2:2
В
0:2
В
2:0
В
2:1
В
0:2
В
5:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
2:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
0:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
1:0
В
3:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.69
1.17

Среднее время на гол

130
77

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Среднее время на гол

51
97

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
86

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 1.5
Хаарала Сантери 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 2 1
Тамминен Матиас 1 0.5
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yussif Daouda Moussa 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форселль Петтери 1 0
Ярвинен Ииро 1 0
Ставицки Тимо 1 0
Нурми Ноа 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0
ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1
Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0

Результаты матчей

Ильвес
Интер Турку

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Ильвес
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Интер Турку
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ВПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КуПС
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ильвес
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
ВПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Хонка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 1:2 0 - 0
12.
КуПС
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Интер Турку
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ильвес
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ВПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СЯК Сейнайоки
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
СЯК Сейнайоки Kingsley Ofori 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Интер Турку Форселль Петтери 1
Лахти Хертси Лооренц 1
Весь список
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    • 16'
      Хаарала Сантери сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Ильвес
    Ничья
    Интер Турку
    3.15
    4.50
    2.60
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