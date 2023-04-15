Тур: 1. Стадион: Таммела.
2:1
Второй тайм: 84'
0'
1:0
16' ГолПеннанен Петтери
1:1
37' ГолDarren Smith III
2:1
43' ПенальтиПеннанен Петтери
58' Желтая карточкаНурми Ноа
61' Желтая карточкаYussif Daouda Moussa
Ход матча
16'
37'
1:1
43'
2:1
58'
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
10
Ларссон
Адам
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Якубу НаджибПолузащитник
-
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Ильвес
Интер Турку
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.69
1.17
Среднее время на гол
130
77
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
0.92
Среднее время на гол
51
97
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
75
86
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|1.5
|Хаарала Сантери
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|2
|1
|Тамминен Матиас
|1
|0.5
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форселль Петтери
|1
|0
|Ярвинен Ииро
|1
|0
|Ставицки Тимо
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ильвес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0
ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1
Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0
Результаты матчей
Ильвес
Интер Турку
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:2
|0
|-
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Kingsley Ofori
|1 (1)
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|ХИК
|Хетемай Перпарим
|1
|Хонка
|Аалто Хенри
|1
|Интер Турку
|Форселль Петтери
|1
|Лахти
|Хертси Лооренц
|1