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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:0
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
43' Желтая карточка
Florian Krebs2
50' Желтая карточка
Valentin Gasc
79' Желтая карточка
Алегрия Хуан
84' Желтая карточка
Янсен Кевин
90'+14
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
10
Кауфманн
Лукас
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
10
Diego
Rojas
29
Стренг
Джеремайя
Хонка
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Хонка
СЯК Сейнайоки

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:0
В
3:2
В
5:1
В
3:2
В
0:1
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:2
В
0:1
В
3:1
В
2:0
К
1:2
К
1:1
В
1:1
В
2:1
В
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.2

Среднее время на гол

63
75

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kingsley Ofori 1 0.5
Данвуди Джейк 1 0.5
Мурило 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Алегрия Хуан 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данвуди Джейк 1 0
Valentin Gasc 1 0
Terry Yegbe 1 0

Результаты матчей

Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2
Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0

Результаты матчей

Хонка
СЯК Сейнайоки

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хонка
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
ВПС
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КуПС
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хонка
 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ВПС
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ХИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ВПС
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
СЯК Сейнайоки Kingsley Ofori 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Интер Турку Форселль Петтери 1
Лахти Хертси Лооренц 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Florian Krebs получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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