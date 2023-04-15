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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Эребру
0:2
Конец матча
Браге
0'
20' Желтая карточка
Pontus Jonsson1
34' Желтая карточка
Lucas Shlimon
0:1
56' Гол
Samouil Izountouemoi
56' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
0:2
73' Гол
Берггрен Густав
90'
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
30
Samuel
Dahl
10
Бакман
Виктор
48
Миллескуг
Ноэль
7
Сегер
Давид
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
3
Асанте
Эйрик
4
Malte
Persson
8
Хеллберг
Сет
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
16
Samouil
Izountouemoi
19
Kevin
Appiah
Nyarko
17
Pontus
Jonsson1
Эребру
3-4-3
Браге
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Браге

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
С
1:3
С
3:0
ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берггрен Густав 1 0.33
Samouil Izountouemoi 1 0.33
Хеллберг Сет 1 0.33

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Shlimon 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samouil Izountouemoi 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Andre Bernardini 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эребру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0
Эребру - Мотала 4:0 Ландскруна - Эребру 0:2 Эребру - Юргорден 1:2 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2
Сириус - Браге 2:3 Браге - Норрбю 5:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Хаммарбю - Браге 4:1 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3

Результаты матчей

Эребру
Браге

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эребру
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Утсиктенс
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гефле
 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
ГАИС
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Ландскруна
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Браге
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эргрюте
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
13.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утсиктенс
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Браге
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ГАИС
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ландскруна
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в Аллсвенскан
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (1)
ГАИС Линдберг Юлиус 2
Утсиктенс Erik Gunnarsson2 2
Весь список

Топ нарушителей
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Утсиктенс Albin Skoglund 2
Хельсинборг Хелльборг Адам 2
Эстерсунд Miroslav Mazur 2
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Samouil Izountouemoi уходит с поля. Filip Sjoeberg выходит вместо него
  • 93'
    Хеллберг Сет уходит с поля. Johan Arvidsson выходит вместо него
  • 85'
    Gustav Berggren уходит с поля. Jacob Stensson выходит вместо него
  • 82'
    Lucas Shlimon уходит с поля. Adam Bark выходит вместо него
  • 74'
    Samouil Izountouemoi сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Gustav Berggren бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Pontus Jonsson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 0:2 Браге онлайн

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