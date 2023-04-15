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Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:0
Второй тайм: 58'
ХИК
0'
37' Желтая карточка
Хостикка Сантери

Ход матча

37'
 
Хостикка Сантери
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ХИК
8.50
4.70
4.90
Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
28
Roni
Hudd
17
kalle
Multanen
11
Роберто
Савио
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
2
Оллила
Туомас
24
Канеллопулос
Гиоргос
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
ВПС
ХИК

История личных встреч

ВПС
ХИК

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
110%
5 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед

Первый тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 23 победы

41 матч

9.8%
19.5%
70.7%
4 победы 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

12.2%
31.7%
56.1%
5 побед 13 ничьих 23 победы

История матчей

В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.45

Среднее время на гол

99
200

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

2.6
1.57

Среднее время на гол

34
57

Всего голов

71
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.02

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танака Атому 1 0.5
Радулович Боян 1 0.5
Райтала Юкка 0 0
Topi Keskinen 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0

Результаты матчей

ВПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
ВПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0
Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3
ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1

Результаты матчей

ВПС
ХИК

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ВПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ХИК
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
ВПС
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
КуПС
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хонка
 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ВПС
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мариехамн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ХИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ВПС
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
СЯК Сейнайоки Kingsley Ofori 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Интер Турку Форселль Петтери 1
Лахти Хертси Лооренц 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Радулович Боян пробил пенальти, но не смог забить!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Хостикка Сантери получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
ХИК
8.50
4.70
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВПС 0:0 ХИК онлайн

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