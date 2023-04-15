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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
Хеккен
1:2
Второй тайм: 64'
Кальмар
0'
0:1
2' Гол
Скрабб Симон
0:2
10' Гол
Шамун Ноа
26' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
0:2
27' Не забитый пенальти
Рюгор Миккель
28' Желтая карточка
Скрабб Симон
52' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
1:2
52' Пенальти
Траоре Бени

Ход матча

2'
0:1
Скрабб Симон
(Густафссон Карл)
10'
0:2
Шамун Ноа
26'
 
Олафссон Давид-Кристьян
27'
Рюгор Миккель
0:2
28'
 
Скрабб Симон
52'
 
Фридрих Рикардо
52'
Траоре Бени
1:2
57'
 
Хуммет Денис
Шамун Ноа
62'
Камара Ола
Pontus Dahbo
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Кальмар
8.50
5.50
5.70
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
16
Pontus
Dahbo
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
Хеккен
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Кальмар

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:1
А
3:1
А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.14
1.21

Среднее время на гол

78
74

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

70
72

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 4 (1) 1.33
Садик Ибраим 1 0.33
Amane Romeo 1 0.33
Ларсен Ларс Олден 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрабб Симон 2 0.67
Хуммет Денис 1 0.33
Шамун Ноа 1 0.33
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Хуммет Денис 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Фридрих Рикардо 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кальмар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кальмар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0
Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Кальмар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1
Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1 Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2

Результаты матчей

Хеккен
Кальмар

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Хеккен
 1:2 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Кальмар
 2:1 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Норрчёпинг
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мьельбю
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Хаммарбю
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Хальмстад
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
АИК
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Кальмар
 2:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хальмстад
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
8.
Хеккен
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мьельбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Норрчёпинг
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
АИК
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вернаму
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кальмар
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Дегерфорс
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Кальмар Скрабб Симон 2
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
Юргорден Зеттерстрем Якоб Видель 1
Хаммарбю Фенгер Мадс 1
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Кальмар
8.50
5.50
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 1:2 Кальмар онлайн

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