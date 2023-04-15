Тур: 5. Стадион: Стадион под Дубном.
1:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
51'
1:0
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
19
Чурма
Матей
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Копас АдамЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
13 Henry Addo
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
-
20 Azeez Oseni
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Жилина
Спартак Трнава
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
53.8%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
46.2%
15 побед 12 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед
52 матча
40.4%
28.8%
30.8%
21 победа 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.8%
50%
21.2%
15 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.8%
50%
21.2%
15 побед 26 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
24
Голов в среднем за матч
2.11
0.96
Среднее время на гол
42
93
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.24
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
88
47
Голов в среднем за матч
1.69
0.9
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 73%
Меньше 27%
14
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
11
Больше 21%
Меньше 79%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
53
99
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|2
|0.4
|Бари Кристиан
|2
|0.4
|Яворчек Доминик
|2
|0.4
|Ямбор Тимотей
|1
|0.2
|Копас Адам
|1
|0.2
|Галчик Роланд
|1
|0.2
|Зауэр Марио
|0
|0
|Немчик Томаш
|0
|0
|Лейтнер Патрик
|0
|0
|Овусу Ричмонд
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|0.6
|Прохазка Роман
|2
|0.4
|Стефаник Самуэль
|1
|0.2
|Паур Якуб
|1
|0.2
|Твардзик Филип
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капралик Адриан
|2
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Azeez Oseni
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
1
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
6
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1
Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1
Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
Результаты матчей
Жилина
Спартак Трнава
Точный счет
6:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Жилина
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
13
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|60
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|54
|3.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|44
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|40
|5.
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|38
|6.
|4
|2
|0
|2
|11 - 10
|37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|50
|2.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|37
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|51
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Железярне Подбрезова
|Simon Fasko
|1 1
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|ДАК
|Качер Мирослав
|2