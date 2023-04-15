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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Жилина
1:0
Второй тайм: 72'
Спартак Трнава
0'
1:0
51' Гол
Илько Патрик

Ход матча

51'
Илько Патрик
1:0
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Спартак Трнава
3.40
3.75
9.50
Все Коэффициенты
1
Matej
Slavik
3
Лейтнер
Патрик
25
Немчик
Томаш
18
Стойчевски
Андрей
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
16
Илько
Патрик
20
Бари
Кристиан
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
88
Галчик
Роланд
72
Вантруба
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
33
Твардзик
Филип
19
Чурма
Матей
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
91
Азеведо
Дижан
8
Стефаник
Самуэль
23
Даниэл
Эрик
12
Тайво
Абдулрахман
Жилина
3-4-3
Спартак Трнава
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Спартак Трнава

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
53.8%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
46.2%
15 побед 12 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 11 побед

52 матча

40.4%
28.8%
30.8%
21 победа 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.8%
50%
21.2%
15 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.8%
50%
21.2%
15 побед 26 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
СГА
1:2
СГА
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
СГА
1:1
СГА
2:1
С
2:1
С
2:1
СГА
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Голы

Всего голов

57
24

Голов в среднем за матч

2.11
0.96

Среднее время на гол

42
93

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.24
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

88
47

Голов в среднем за матч

1.69
0.9

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 73%
Меньше 27%
14
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
11
Больше 21%
Меньше 79%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

53
99

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 2 0.4
Бари Кристиан 2 0.4
Яворчек Доминик 2 0.4
Ямбор Тимотей 1 0.2
Копас Адам 1 0.2
Галчик Роланд 1 0.2
Зауэр Марио 0 0
Немчик Томаш 0 0
Лейтнер Патрик 0 0
Овусу Ричмонд 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 0.6
Прохазка Роман 2 0.4
Стефаник Самуэль 1 0.2
Паур Якуб 1 0.2
Твардзик Филип 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капралик Адриан 2 0
Немчик Томаш 1 0
Зауэр Марио 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайво Абдулрахман 2 0
Прохазка Роман 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Azeez Oseni 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
1
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
6
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1
Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1
Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0

Результаты матчей

Жилина
Спартак Трнава

Точный счет

6:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Жилина
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 4 2 1 1 4 - 3 54
3.
Спартак Трнава
 0:1 5 1 1 3 7 - 7 44
4.
Жилина
 1:0 5 3 0 2 10 - 8 40
5.
Железярне Подбрезова
 5 1 0 4 7 - 15 38
6.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 0 2 11 - 10 37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 1 0 1 2 - 2 50
2.
Спартак Трнава
 0:1 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 1:0 2 2 0 0 7 - 4 6
6.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 2
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
ДАК Качер Мирослав 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Patrik Ilko бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Жилина.
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Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Спартак Трнава
3.40
3.75
9.50
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