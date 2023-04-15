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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Тренчин
0:0
Перерыв
Злате Моравце
0'
38' Желтая карточка
Lucas Demitra

Ход матча

38'
 
Lucas Demitra
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Злате Моравце
3.60
3.90
3.80
Все Коэффициенты
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
2
Samuel
Bagin
15
Lazar
Stojsavljevic
31
Баинович
Филип
23
Холли
Доминик
8
Гайдош
Артур
11
Азанго
Филип
9
Эмека
Чинонсо
7
Eynel
Soares
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
66
Беднар
Мартин
90
Чонка
Матуш
7
Черепаки
Роман
14
Дуга
Денис
27
Stephano
Almeida
17
Lucas
Demitra
16
Мондек
Кароль
8
Слобода
Антон
Тренчин
4-3-3
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Злате Моравце

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.5%
13.8%
20.7%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 13 побед

40 матчей

60%
12.5%
27.5%
24 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.5%
27.5%
25%
19 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
СГБ
4:3
СГБ
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
СГА
3:0
СГА
1:0
С
5:0
С
1:1
СГБ
2:3
С
2:0
С
2:2
СГБ
2:1
СГБ
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

2.25
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

37
10

Голов в среднем за матч

1.54
0.63

Среднее время на гол

58
144

Всего голов

73
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.4
Lazar Stojsavljevic 1 0.2
Холли Доминик 1 0.2
Эмека Чинонсо 1 0.2
Азанго Филип 0 0
Гайдош Артур 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stephano Almeida 1 0.2
Бренкус Адам 1 (1) 0.2
Суля Самуэл 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 2 0
Холли Доминик 2 0
Eynel Soares 2 0
Баинович Филип 1 0
Ем Рэбен 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Пирес Келвин 1 0
Lekan Okunola 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубек Томаш 1 0
Беднар Мартин 1 0
Слобода Антон 1 0
Чонка Матуш 1 0
Дуга Денис 1 0
Бренкус Адам 1 0
Суля Самуэл 1 0
Stephano Almeida 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

2
0
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Злате Моравце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1
Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5
Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0

Результаты матчей

Тренчин
Злате Моравце

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1:0 5 3 2 0 9 - 3 41
2.
Земплин
 1:0 5 2 3 0 11 - 7 32
3.
Скалица
 0:1 5 2 2 1 6 - 2 27
4.
Тренчин
 0:0 5 1 2 2 5 - 8 27
5.
Злате Моравце
 0:0 5 0 2 3 2 - 8 25
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:1 5 1 1 3 1 - 6 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 24
2.
Злате Моравце
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Ружомберок
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Земплин
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Скалица
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1:0 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 1:0 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 0:1 3 1 1 1 3 - 1 23
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
5.
Тренчин
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Ружомберок Шефчик Самуэль 3
Земплин Brian Pena 2 (2)
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Марьянович Саша 1 1
Скалица Martin Nagy II 2
Ружомберок Жигмунд Марек 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Земплин Wisdom Kanu 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Lucas Demitra получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Злате Моравце
3.60
3.90
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тренчин 0:0 Злате Моравце онлайн

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