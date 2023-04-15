Тур: 5. Стадион: На Сихоти.
0:0
Перерыв
Ход матча
38'
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
11
Азанго
Филип
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
-
28 Кмет МатушНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
-
31 Томль МартинЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
20 Пинте ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Тренчин
Злате Моравце
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.5%
13.8%
20.7%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 13 побед
40 матчей
60%
12.5%
27.5%
24 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.5%
27.5%
25%
19 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
2.25
1.38
Среднее время на гол
40
65
Всего голов
37
10
Голов в среднем за матч
1.54
0.63
Среднее время на гол
58
144
Всего голов
73
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.08
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|2
|0.4
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.2
|Холли Доминик
|1
|0.2
|Эмека Чинонсо
|1
|0.2
|Азанго Филип
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stephano Almeida
|1
|0.2
|Бренкус Адам
|1 (1)
|0.2
|Суля Самуэл
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Пирес Келвин
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубек Томаш
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Слобода Антон
|1
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Бренкус Адам
|1
|0
|Суля Самуэл
|1
|0
|Stephano Almeida
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
2
0
Тренчин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Злате Моравце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1
Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5
Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0
Результаты матчей
Тренчин
Злате Моравце
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|41
|2.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|32
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|27
|4.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|27
|5.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|25
|6.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|24
|2.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|8 - 5
|27
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|23
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
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|Земплин
|Яношик Лукаш
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|3
|Земплин
|Brian Pena
|2 (2)
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Скалица
|Martin Nagy II
|2
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2