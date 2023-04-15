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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Тренчин
2:1
Конец матча
Злате Моравце
0'
38' Желтая карточка
Lucas Demitra
59' Желтая карточка
Слобода Антон
60' Желтая карточка
Баинович Филип
62' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
1:0
70' Гол
Пирес Келвин
73' Желтая карточка
Чонка Матуш
1:1
82' Гол
Черепаки Роман
88' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
88' Желтая карточка
Мондек Кароль
1:1
89' Не забитый пенальти
Лавринчик Самуэль
2:1
90' Гол
Эмека Чинонсо
90' Желтая карточка
Кукучка Михал
90'+7
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
2
Samuel
Bagin
15
Lazar
Stojsavljevic
31
Баинович
Филип
23
Холли
Доминик
8
Гайдош
Артур
11
Азанго
Филип
9
Эмека
Чинонсо
7
Eynel
Soares
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
66
Беднар
Мартин
90
Чонка
Матуш
7
Черепаки
Роман
14
Дуга
Денис
27
Stephano
Almeida
17
Lucas
Demitra
16
Мондек
Кароль
8
Слобода
Антон
Тренчин
4-3-3
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Злате Моравце

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.5%
13.8%
20.7%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 13 побед

40 матчей

60%
12.5%
27.5%
24 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.5%
27.5%
25%
19 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.5%
25%
32.5%
17 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
СГБ
4:3
СГБ
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
СГА
3:0
СГА
1:0
С
5:0
С
1:1
СГБ
2:3
С
2:0
С
2:2
СГБ
2:1
СГБ
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

2.25
1.38

Среднее время на гол

40
65

Всего голов

37
10

Голов в среднем за матч

1.54
0.63

Среднее время на гол

58
144

Всего голов

73
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.4
Эмека Чинонсо 2 0.4
Холли Доминик 1 0.2
Lazar Stojsavljevic 1 0.2
Пирес Келвин 1 0.2
Гайдош Артур 0 0
Азанго Филип 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stephano Almeida 1 0.2
Черепаки Роман 1 0.2
Бренкус Адам 1 (1) 0.2
Беднар Мартин 0 0
Суля Самуэл 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 3 0
Баинович Филип 2 0
Холли Доминик 2 0
Eynel Soares 2 0
Ем Рэбен 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Эмека Чинонсо 1 0
Кукучка Михал 1 0
Пирес Келвин 1 0
Lekan Okunola 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слобода Антон 2 0
Чонка Матуш 2 0
Дубек Томаш 1 0
Беднар Мартин 1 0
Мондек Кароль 1 0
Дуга Денис 1 0
Бренкус Адам 1 0
Суля Самуэл 1 0
Lucas Demitra 1 0
Stephano Almeida 1 0

Результаты матчей

Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

2
0
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Злате Моравце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тренчин - Земплин 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1
Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3 Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Земплин 2:5
Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0

Результаты матчей

Тренчин
Злате Моравце

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 5 3 2 0 11 - 3 41
2.
Земплин
 5 1 4 0 11 - 8 30
3.
Тренчин
 5 2 1 2 7 - 9 29
4.
Скалица
 5 2 3 0 7 - 2 28
5.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 10 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 5 1 1 3 1 - 8 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Ружомберок
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Земплин
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Земплин Brian Pena 3 (2)
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Злате Моравце Чонка Матуш 2
Тренчин Баинович Филип 2
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Lucas Demitra получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тренчин 2:1 Злате Моравце онлайн

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