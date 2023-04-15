  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Земплин
1:1
Конец матча
Скалица
0'
20' Желтая карточка
Цеклич Звонко
1:0
44' Гол
Brian Pena
1:1
50' Гол
Haiderson Palomino
58' Желтая карточка
Brian Pena
62' Желтая карточка
Mario Holly
63' Желтая карточка
Яношик Лукаш
73' Желтая карточка
Issa Adekunle
90' Желтая карточка
Martin Masik
90'+4
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
19
Michael
Ranko
5
Polydefkis
Volanakis
17
Вашко
Филип
7
Кесе
Кристи
11
Нджие
Сейни
9
Matus
Marcin
20
Яношик
Лукаш
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
67
Шемринец
Игор
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
15
Haiderson
Palomino
24
Ondrej
Rudzan
9
Моронг
Адам
22
Mario
Holly
30
Власко
Ян
19
Martin
Masik
7
Яо
Янн
Майкл
23
Гаша
Роман
Земплин
3-4-3
Скалица
4-5-1

История личных встреч

Земплин
Скалица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношик Лукаш 4 0.8
Brian Pena 3 0.6
Wisdom Kanu 1 0.2
Жофчак Игор 1 0.2
Issa Adekunle 1 0.2
Matus Marcin 1 (1) 0.2
Магда Даниэль 0 0
Слебодник Тибор 0 0
David Petrik 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.4
Гаша Роман 2 0.4
Власко Ян 1 0.2
Haiderson Palomino 1 0.2
Mario Holly 1 0.2
Martin Nagy II 0 0
Медвед Жан 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марьянович Саша 1 1
Wisdom Kanu 2 0
Brian Pena 2 0
Жофчак Игор 1 0
Котула Юрай 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Michael Ranko 1 0
Цеклич Звонко 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бегала Матуш 1 0
Нджие Сейни 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Nagy II 2 0
Mario Holly 2 0
Гаша Роман 1 0
Моронг Адам 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Jakub Svec 1 0
Adam Krcik 1 0
Martin Masik 1 0

Результаты матчей

Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
3
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

11
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5
Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1
Скалица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2

Результаты матчей

Земплин
Скалица

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Земплин
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 5 3 2 0 11 - 3 41
2.
Земплин
 5 1 4 0 11 - 8 30
3.
Тренчин
 5 2 1 2 7 - 9 29
4.
Скалица
 5 2 3 0 7 - 2 28
5.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 10 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 5 1 1 3 1 - 8 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Ружомберок
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Земплин
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Земплин Brian Pena 3 (2)
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Злате Моравце Чонка Матуш 2
Тренчин Баинович Филип 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Wisdom Kanu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Brian Pena бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Цеклич Звонко получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Вашко Филип уходит с поля. Цеклич Звонко выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Земплин 1:1 Скалица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     