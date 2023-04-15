Тур: 5. Стадион: Жемплин.
0'
20' Желтая карточкаЦеклич Звонко
1:0
44' ГолBrian Pena
1:1
50' ГолHaiderson Palomino
58' Желтая карточкаBrian Pena
62' Желтая карточкаMario Holly
63' Желтая карточкаЯношик Лукаш
73' Желтая карточкаIssa Adekunle
90' Желтая карточкаMartin Masik
90'+4
Ход матча
20'
44'
1:0
50'
58'
62'
63'
73'
86'
90'
17
Вашко
Филип
11
Нджие
Сейни
20
Яношик
Лукаш
30
Brian
Pena
13
Wisdom
Kanu
37
Adam
Krcik
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
30
Власко
Ян
19
Martin
Masik
23
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
30 Brian PenaНападающий
-
13 Wisdom KanuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 David Petrik
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
39 Юнас МартинВратарь
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
21 Jakub Kousal
-
11 Jakub Svec
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Земплин
Скалица
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношик Лукаш
|4
|0.8
|Brian Pena
|3
|0.6
|Wisdom Kanu
|1
|0.2
|Жофчак Игор
|1
|0.2
|Issa Adekunle
|1
|0.2
|Matus Marcin
|1 (1)
|0.2
|Магда Даниэль
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
|David Petrik
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.4
|Гаша Роман
|2
|0.4
|Власко Ян
|1
|0.2
|Haiderson Palomino
|1
|0.2
|Mario Holly
|1
|0.2
|Martin Nagy II
|0
|0
|Медвед Жан
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марьянович Саша
|1
|1
|Wisdom Kanu
|2
|0
|Brian Pena
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Цеклич Звонко
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Nagy II
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Jakub Svec
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Martin Masik
|1
|0
Результаты матчей
Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
3
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5
Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1
Скалица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Скалица 2:1 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Жилина - Скалица 1:0 Скалица - Лисен 2:2 Спартак Миява - Скалица 2:4 Скалица - Ланжгот 3:0 Скалица - МФК Вышков 2:1 Скалица - Баник Острава 0:2 Дьёр - Скалица 0:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Скалица - Земплин 0:0 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2
Результаты матчей
Земплин
Скалица
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Земплин
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|41
|2.
|5
|1
|4
|0
|11 - 8
|30
|3.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|29
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|28
|5.
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|24
|6.
|5
|1
|1
|3
|1 - 8
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|26
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|8 - 5
|27
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|24
|4.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
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|Земплин
|Яношик Лукаш
|4 (1)
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|4 (1)
|Земплин
|Brian Pena
|3 (2)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Злате Моравце
|Слобода Антон
|2
|Злате Моравце
|Чонка Матуш
|2
|Тренчин
|Баинович Филип
|2