Тур: 5. Стадион: Ружомберок.
1:0
Перерыв
Ход матча
4'
35'
1:0
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
18
Бодя
Мартин
24
Спичка
Иван
25
Нечас
Мартин
17
Peter
Vosko
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Спичка ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Нечас МартинПолузащитник
-
17 Peter VoskoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гажи АдамПолузащитник
-
66 Дедич РенеНападающий
- Нападающий
-
11 Tomas Stas
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Desiatnik
История личных встреч
Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.6
|Шефчик Самуэль
|3
|0.6
|Бобчек Томаш
|1
|0.2
|Мацейко Адриан
|1
|0.2
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.2
|Peter Vosko
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Divis
|0
|1
|Полачек Мартин
|1
|0
|Thomas Gerat
|1
|0
|Rastislav Vaclavik
|1
|0
|Imrich Bedecs
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
0
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3
Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0
Результаты матчей
Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|41
|2.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|32
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|27
|4.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|27
|5.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|25
|6.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|24
|2.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|24
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|35
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|8 - 5
|27
|3.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|23
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
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|Земплин
|Яношик Лукаш
|4 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Ружомберок
|Шефчик Самуэль
|3
|Земплин
|Brian Pena
|2 (2)
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Земплин
|Марьянович Саша
|1 1
|Скалица
|Martin Nagy II
|2
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2