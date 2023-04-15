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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Перерыв
Татран Липтовски-Микулаш
0'
4' Желтая карточка
Thomas Gerat
7' Желтая карточка
Мадленяк Матей
1:0
35' Гол
Бодя Мартин

Ход матча

4'
 
Thomas Gerat
7'
Мадленяк Матей
 
35'
Бодя Мартин
(Шефчик Самуэль)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Татран Липтовски-Микулаш
1.52
9.50
7.40
Все Коэффициенты
1
Dominik
Tapaj
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
8
Домонкос
Кристоф
10
Шефчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
13
Мадленяк
Матей
18
Бодя
Мартин
9
Бобчек
Томаш
29
Свачек
Доминик
9
Rastislav
Vaclavik
3
Тумма
Гергей
8
Thomas
Gerat
26
Imrich
Bedecs
24
Спичка
Иван
33
Mihajilo
Popovic
10
Richard
Bartos
21
Стайнгубел
Кристиан
25
Нечас
Мартин
17
Peter
Vosko
Ружомберок
4-1-3-2
Татран Липтовски-Микулаш
5-4-1

История личных встреч

Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
4:1
К
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.6
Шефчик Самуэль 3 0.6
Бобчек Томаш 1 0.2
Мацейко Адриан 1 0.2
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Селески Александер 0 0
Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.2
Peter Vosko 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 2 0
Домонкос Кристоф 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Селески Александер 1 0
Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Divis 0 1
Полачек Мартин 1 0
Thomas Gerat 1 0
Rastislav Vaclavik 1 0
Imrich Bedecs 1 0
Тумма Гергей 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
0
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3
Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0

Результаты матчей

Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1:0 5 3 2 0 9 - 3 41
2.
Земплин
 1:0 5 2 3 0 11 - 7 32
3.
Скалица
 0:1 5 2 2 1 6 - 2 27
4.
Тренчин
 0:0 5 1 2 2 5 - 8 27
5.
Злате Моравце
 0:0 5 0 2 3 2 - 8 25
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:1 5 1 1 3 1 - 6 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 24
2.
Злате Моравце
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Ружомберок
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Земплин
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Скалица
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 1:0 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 1:0 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 0:1 3 1 1 1 3 - 1 23
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
5.
Тренчин
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Ружомберок Шефчик Самуэль 3
Земплин Brian Pena 2 (2)
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Марьянович Саша 1 1
Скалица Martin Nagy II 2
Ружомберок Жигмунд Марек 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Земплин Wisdom Kanu 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Шефчик Самуэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Martin Boda бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Мадленяк Матей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Tomas Gerat получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Татран Липтовски-Микулаш
1.52
9.50
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 1:0 Татран Липтовски-Микулаш онлайн

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