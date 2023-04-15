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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Ружомберок
3:0
Конец матча
Татран Липтовски-Микулаш
0'
4' Желтая карточка
Thomas Gerat
7' Желтая карточка
Мадленяк Матей
1:0
35' Гол
Бодя Мартин
2:0
55' Гол
Бодя Мартин
3:0
60' Гол
Шефчик Самуэль
64' Желтая карточка
Мойжиш Александр
90'+2
1
Dominik
Tapaj
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
8
Домонкос
Кристоф
10
Шефчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
13
Мадленяк
Матей
18
Бодя
Мартин
9
Бобчек
Томаш
29
Свачек
Доминик
9
Rastislav
Vaclavik
3
Тумма
Гергей
8
Thomas
Gerat
26
Imrich
Bedecs
24
Спичка
Иван
33
Mihajilo
Popovic
10
Richard
Bartos
21
Стайнгубел
Кристиан
25
Нечас
Мартин
17
Peter
Vosko
Ружомберок
4-1-3-2
Татран Липтовски-Микулаш
5-4-1

История личных встреч

Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
4:1
К
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шефчик Самуэль 4 0.8
Герец Штефан 3 0.6
Бодя Мартин 2 0.4
Бобчек Томаш 1 0.2
Мацейко Адриан 1 0.2
Фабиш Лукаш 0 0
Хриен Мартин 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Селески Александер 0 0
Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.2
Peter Vosko 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 2 0
Домонкос Кристоф 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Мадленяк Матей 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Селески Александер 1 0
Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Divis 0 1
Полачек Мартин 1 0
Thomas Gerat 1 0
Rastislav Vaclavik 1 0
Imrich Bedecs 1 0
Тумма Гергей 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Татран Липтовски-Микулаш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Татран Липтовски-Микулаш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
0
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Татран Липтовски-Микулаш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
100%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3
Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3
Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0

Результаты матчей

Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Татран Липтовски-Микулаш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 5 3 2 0 11 - 3 41
2.
Земплин
 5 1 4 0 11 - 8 30
3.
Тренчин
 5 2 1 2 7 - 9 29
4.
Скалица
 5 2 3 0 7 - 2 28
5.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 10 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 5 1 1 3 1 - 8 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 1 1 1 5 - 7 26
2.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 6 24
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Ружомберок
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Земплин
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 1 2 0 6 - 3 35
2.
Земплин
 2 1 1 0 8 - 5 27
3.
Скалица
 3 1 2 0 4 - 1 24
4.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 1 1 1 1 - 3 4
5.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Злате Моравце
 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 4 (1)
Ружомберок Шефчик Самуэль 4 (1)
Земплин Brian Pena 3 (2)
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Земплин Марьянович Саша 1 1
Злате Моравце Слобода Антон 2
Злате Моравце Чонка Матуш 2
Тренчин Баинович Филип 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Шефчик Самуэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Martin Boda бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Мадленяк Матей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Tomas Gerat получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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