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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Викинг
0:0
Перерыв
Лиллестрём
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Лиллестрём
4.80
3.38
3.40
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Викинг
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Лиллестрём

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
Т
0:3
Т
0:1
Т
5:1
Т
1:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.85
1.14

Среднее время на гол

106
78

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 1 1
Трипич Златко 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Djibril Diop 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3
Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1
Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1

Результаты матчей

Викинг
Лиллестрём

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Викинг
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лиллестрём
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Викинг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лиллестрём
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лиллестрём
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Викинг
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Будё-Глимт Сёрли Сондре 1
Русенборг Перейра Адриан 1
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Лиллестрём
4.80
3.38
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:0 Лиллестрём онлайн

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