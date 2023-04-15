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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 15231 Главный судья: Mohammad Aslam
Викинг
2:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
68' Желтая карточка
Гарнас Эспен
68' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
74' Желтая карточка
Рангер Ларс
1:0
76' Гол
Бьёрсхоль Сондре
84' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
2:0
90' Гол
Patrick Yazbek
90'+9
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Викинг
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Лиллестрём

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
Т
0:3
Т
0:1
Т
5:1
Т
1:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.08

Среднее время на гол

50
83

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.85
1.14

Среднее время на гол

106
78

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрсхоль Сондре 1 0.5
Patrick Yazbek 1 0.5
Д'Агостино Николас 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 1 1
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Djibril Diop 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Рангер Ларс 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3
Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1
Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1

Результаты матчей

Викинг
Лиллестрём

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Викинг
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Хёугесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Одд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Олесунн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стабек
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Русенборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хам-Кам
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бранн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Будё-Глимт Сёрли Сондре 1
Викинг Бьёрсхоль Сондре 1
Русенборг Перейра Адриан 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
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