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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
Валвейк
0:0
Первый тайм: 3'
Гронинген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Гронинген
1.96
3.80
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
5
Лутонда
Тьерри
14
Клемент
Пелле
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
10
Йозефзон
Флориан
29
Крамер
Михил
20
Сёнтьенс
Матс
20
Веррипс
Михаэл
2
Данкерлёй
Дамил
37
Халуш
Матей
12
Балкер
Радинио
24
Мусампа
Норден
8
Хове
Йохан
10
Ирандуст
Далехо
21
Антман
Оливер
7
Суслов
Томаш
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
Валвейк
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Гронинген

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Э
2:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (1) 0.3
Бель-Хассани Иллиас 5 0.19
Йозефзон Флориан 4 0.15
Сёнтьенс Матс 3 0.11
Лобете Хулен 3 0.11
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.11
Баккали Закария 3 0.11
Леливелд Юлиан 2 0.07
Анита Вурнон 2 0.07
Yassin Oukili 2 0.07
Клемент Пелле 2 0.07
Бирет Мика 2 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.04
Адевойе Шоун 1 0.04
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 10 (1) 0.36
Нгонж Сириль 3 0.11
Крюгер Флориан 3 0.11
Хове Йохан 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Дуарте Ларос 1 0.04
Ларсен Йорген 1 0.04
Пелюпесси Йоей 1 0.04
Ван Гелдерен Лиам 1 0.04
Балкер Радинио 1 0.04
Суслов Томаш 1 0.04
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Крамер Михил 5 0
Адевойе Шоун 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 4 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Суслов Томаш 4 0
Балкер Радинио 2 1
Luciano Valente 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Халуш Матей 1 0
Хове Йохан 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Thom van Bergen 1 0

Результаты матчей

Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Гронинген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

6
8
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Гронинген
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

10
11
Валвейк
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Гронинген
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
19

Волевые поражения

16
19

Голы по времени матча

Забито

27
9
11 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
11%
1
11%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
3
11%
1
11%
46-60
2
7%
4
44%
61-75
11
41%
1
11%
76-90

Пропущено

20
32
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
10%
4
13%
1-15
4
20%
3
9%
16-30
5
25%
2
6%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
3
15%
6
19%
61-75
3
15%
12
38%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
7
41%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
33%
2
12%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Пропущено

25
26
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
6
24%
6
23%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
9
36%
10
38%
76-90

Забито

42
26
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
4
10%
5
19%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
7
17%
9
35%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
7
17%
6
23%
61-75
15
36%
4
15%
76-90

Пропущено

45
58
18 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
3
7%
8
14%
1-15
4
9%
6
10%
16-30
11
24%
8
14%
31-45
7
16%
5
9%
46-60
8
18%
9
16%
61-75
12
27%
22
38%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1
Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4
Гронинген
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3

Результаты матчей

Валвейк
Гронинген

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
5
9
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
1
13
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
18
10
11
16
1.5
6
22
7
20
2.5
2
26
3
24
3.5
1
27
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 28 20 7 1 67 - 27 67
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 28 14 7 7 43 - 30 49
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 28 10 8 10 34 - 38 38
9.
Валвейк
 0:0 28 9 9 10 42 - 45 36
10.
НЕК Неймеген
 28 7 14 7 37 - 30 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
14.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
15.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 0:0 29 4 6 19 27 - 57 18
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
5.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
6.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
7.
Валвейк
 0:0 15 7 4 4 28 - 19 25
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 0:0 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
7.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 0:0 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 0:0 15 1 3 11 9 - 32 6
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Гронинген
    1.96
    3.80
    4.20
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