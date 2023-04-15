Тур: 29. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6738 Главный судья: Sander van der Eijk
0'
43' Желтая карточкаХалуш Матей
1:0
64' ГолКрамер Михил
1:1
67' ГолПепи Рикардо
2:1
86' ПенальтиКрамер Михил
90'+6
Ход матча
43'
53'
53'
64'
1:0
67'
1:1
86'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
37
Халуш
Матей
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
37 Chris Lokesa
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Гронинген
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|10 (2)
|0.36
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.18
|Йозефзон Флориан
|4
|0.14
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.11
|Лобете Хулен
|3
|0.11
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.11
|Баккали Закария
|3
|0.11
|Леливелд Юлиан
|2
|0.07
|Анита Вурнон
|2
|0.07
|Yassin Oukili
|2
|0.07
|Клемент Пелле
|2
|0.07
|Бирет Мика
|2
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.04
|Адевойе Шоун
|1
|0.04
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|11 (1)
|0.38
|Нгонж Сириль
|3
|0.1
|Крюгер Флориан
|3
|0.1
|Хове Йохан
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|4
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Гронинген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
6
9
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Гронинген
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
19
Волевые поражения
10
11
Валвейк
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Гронинген
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
27
19
Волевые поражения
16
20
Голы по времени матча
Забито
29
10
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
10%
1
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
2
20%
31-45
3
10%
1
10%
46-60
3
10%
5
50%
61-75
12
41%
1
10%
76-90
Пропущено
21
34
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
10%
4
12%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
5
24%
2
6%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
3
14%
13
38%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
7
41%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
33%
2
12%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Пропущено
25
26
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
6
24%
6
23%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
9
36%
10
38%
76-90
Забито
44
27
16 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 11
4
9%
5
19%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
7
16%
9
33%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
8
18%
7
26%
61-75
16
36%
4
15%
76-90
Пропущено
46
60
18 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 38
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 26
3
7%
8
13%
1-15
4
9%
6
10%
16-30
11
24%
8
13%
31-45
7
15%
5
8%
46-60
9
20%
10
17%
61-75
12
26%
23
38%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1
Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4
Гронинген
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3
Результаты матчей
Валвейк
Гронинген
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
96
59
510
212
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
96
310
114
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1910
1216
623
721
227
325
128
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|67 - 27
|67
|2.
|28
|18
|5
|5
|75 - 33
|59
|3.
|28
|17
|8
|3
|76 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|28
|14
|9
|5
|48 - 22
|51
|6.
|0:0
|29
|14
|8
|7
|43 - 30
|50
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|0:0
|29
|10
|9
|10
|34 - 38
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|10.
|28
|7
|14
|7
|37 - 30
|35
|11.
|28
|9
|5
|14
|35 - 51
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|14.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|15.
|28
|7
|6
|15
|32 - 58
|27
|16.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|28
|4
|4
|20
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|14
|8
|4
|2
|41 - 12
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|17 - 15
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8