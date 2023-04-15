Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Рикардо Пепи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

40' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Валвейк

37' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Валвейк

35' Хове Йохан не смог попасть в створ ударом издали

33' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

31' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сёнтьенс Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Ирандуст Далехо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Гронинген

26' Оооо... вот это был удар! Йозефзон Флориан должен был забить с этой позиции.

26' Сёнтьенс Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

23' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Гронинген

21' Оооо... вот это был удар! Клемент Пелле должен был забить с этой позиции.

21' Клемент Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Сёнтьенс Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Валвейк

20' Рикардо Пепи нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

20' Томаш Суслов создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Хорошую попытку сделал Ирандуст Далехо . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Удар от ворот произведет Валвейк

17' Томаш Суслов пробил со штрафного прямо в стенку

16' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Валвейк

14' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

12' Удар от ворот произведет Валвейк

11' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

8' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Валвейк

5' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Валвейк

3' Данкерлёй Дамил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Рикардо Пепи задерживает мяч рукой

1' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гронинген начинает с центра поля