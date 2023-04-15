Тур: 29. Стадион: Спарта. Главный судья: Оострём Ингмар
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Херенвен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
0.78
Среднее время на гол
48
115
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|9 (3)
|0.32
|Леуритсен Тобиас
|9
|0.32
|Версейрен Арно
|8
|0.29
|Саито Коки
|4
|0.14
|Мейнанс Свен
|3
|0.11
|Китолано Джошуа
|3
|0.11
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Энгельс Марио
|1
|0.04
|Абелс Дирк
|1
|0.04
|Намли Юнес
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|13
|0.46
|Сарр Амин
|5
|0.18
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.18
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.11
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Хайе Том
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|1
|0.04
|Сахрауи Осам
|1
|0.04
|Бохневич Павел
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.04
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|6
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|0
|Эрдхёйзен Майк
|3
|0
|Самбо Шуранди
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Ван Оттеле Сюб
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Херенвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
5
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
17
11
Спарта Роттердам
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Херенвен
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
15
20
Волевые поражения
21
16
Голы по времени матча
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
25%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
7
41%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
4
27%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
3
13%
76-90
Забито
42
34
16 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
7
17%
4
12%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
12%
9
26%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
11
26%
8
24%
76-90
Пропущено
31
38
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
6
19%
5
13%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
5
16%
8
21%
46-60
7
23%
6
16%
61-75
6
19%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3
Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2
Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Херенвен
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
86
68
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
59
59
311
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1810
1315
1117
721
424
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|67 - 27
|67
|2.
|28
|18
|5
|5
|75 - 33
|59
|3.
|28
|17
|8
|3
|76 - 28
|59
|4.
|28
|16
|6
|6
|53 - 32
|54
|5.
|28
|14
|9
|5
|48 - 22
|51
|6.
|0:0
|29
|14
|8
|7
|43 - 30
|50
|7.
|28
|11
|9
|8
|44 - 42
|42
|8.
|0:0
|29
|10
|9
|10
|34 - 38
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|44 - 46
|38
|10.
|28
|7
|14
|7
|37 - 30
|35
|11.
|28
|9
|5
|14
|35 - 51
|32
|12.
|28
|7
|9
|12
|37 - 48
|30
|13.
|29
|8
|3
|18
|27 - 66
|27
|14.
|28
|6
|9
|13
|32 - 47
|27
|15.
|28
|7
|6
|15
|32 - 58
|27
|16.
|28
|5
|10
|13
|25 - 46
|25
|17.
|29
|4
|5
|20
|28 - 59
|17
|18.
|28
|4
|4
|20
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|46 - 10
|37
|2.
|14
|11
|3
|0
|36 - 7
|36
|3.
|14
|10
|4
|0
|31 - 8
|34
|4.
|14
|8
|4
|2
|41 - 12
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|30 - 20
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|27 - 17
|26
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 24
|23
|9.
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|15
|3
|9
|3
|15 - 17
|18
|13.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|16.
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|17.
|14
|3
|3
|8
|18 - 25
|12
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|6.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|17 - 15
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|30 - 29
|22
|8.
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|9.
|14
|5
|2
|7
|17 - 27
|17
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 28
|10
|15.
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|15
|1
|2
|12
|10 - 34
|5
|18.
|14
|1
|1
|12
|8 - 42
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8