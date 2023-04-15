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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Спарта Роттердам
 
Позже
Херенвен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Херенвен
2.41
3.48
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Абелс
Дирк
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Пинту
Мика
10
Версейрен
Арно
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Спарта Роттердам
4-3-3
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Херенвен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.78

Среднее время на гол

48
115

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 9 (3) 0.32
Леуритсен Тобиас 9 0.32
Версейрен Арно 8 0.29
Саито Коки 4 0.14
Мейнанс Свен 3 0.11
Китолано Джошуа 3 0.11
Вриндс Барт 2 0.07
Пинту Мика 1 0.04
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Энгельс Марио 1 0.04
Абелс Дирк 1 0.04
Намли Юнес 0 0
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 13 0.46
Сарр Амин 5 0.18
Ван Эвейк Милан 5 0.18
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.11
Тахири Анас 1 0.04
Хайе Том 1 0.04
Кёлерт Матс 1 0.04
Сахрауи Осам 1 0.04
Бохневич Павел 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Ван Оттеле Сюб 1 0.04
Нопперт Андрис 0 0
Ольссон Симон 0 0
Хаяль Рами 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 6 0
Ван Крой Вито 4 0
Де Гузман Джонатан 3 0
Леуритсен Тобиас 3 0
Эрдхёйзен Майк 3 0
Самбо Шуранди 1 1
Вриндс Барт 2 0
Абелс Дирк 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Jeremy van Mullem 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Rayvien Rosario 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Тахири Анас 4 0
Бохневич Павел 3 0
Ван Оттеле Сюб 3 0
Колассен Антуан 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Нуннели Че 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Херенвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
5
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

17
11
Спарта Роттердам
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Херенвен
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

15
20

Волевые поражения

21
16

Голы по времени матча

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
25%
2
12%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
7
41%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
4
27%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
3
13%
76-90

Забито

42
34
16 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
7
17%
4
12%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
12%
9
26%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
11
26%
8
24%
76-90

Пропущено

31
38
13 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
6
19%
5
13%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
4
13%
8
21%
31-45
5
16%
8
21%
46-60
7
23%
6
16%
61-75
6
19%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3
Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2
Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Херенвен

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
13
15
1.5
11
17
7
21
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 28 20 7 1 67 - 27 67
2.
ПСВ
 28 18 5 5 75 - 33 59
3.
Аякс
 28 17 8 3 76 - 28 59
4.
АЗ Алкмаар
 28 16 6 6 53 - 32 54
5.
Твенте
 28 14 9 5 48 - 22 51
6.
Спарта Роттердам
 0:0 29 14 8 7 43 - 30 50
7.
Утрехт
 28 11 9 8 44 - 42 42
8.
Херенвен
 0:0 29 10 9 10 34 - 38 39
9.
Валвейк
 28 10 8 10 44 - 46 38
10.
НЕК Неймеген
 28 7 14 7 37 - 30 35
11.
Фортуна Ситтард
 28 9 5 14 35 - 51 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 28 7 9 12 37 - 48 30
13.
Эксельсиор
 29 8 3 18 27 - 66 27
14.
Витесс
 28 6 9 13 32 - 47 27
15.
Волендам
 28 7 6 15 32 - 58 27
16.
Эммен
 28 5 10 13 25 - 46 25
17.
Гронинген
 29 4 5 20 28 - 59 17
18.
Камбюр
 28 4 4 20 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 14 12 1 1 46 - 10 37
2.
Твенте
 14 11 3 0 36 - 7 36
3.
Фейеноорд
 14 10 4 0 31 - 8 34
4.
Аякс
 14 8 4 2 41 - 12 28
5.
Валвейк
 15 8 3 4 30 - 20 27
6.
Спарта Роттердам
 0:0 15 8 3 4 24 - 16 27
7.
АЗ Алкмаар
 14 7 5 2 27 - 17 26
8.
Эксельсиор
 15 7 2 6 19 - 24 23
9.
Утрехт
 14 5 5 4 14 - 13 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 15 3 9 3 15 - 17 18
13.
Херенвен
 0:0 14 5 2 7 17 - 23 17
14.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
16.
Витесс
 14 3 5 6 16 - 25 14
17.
Гронинген
 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 0:0 14 6 5 3 19 - 14 23
5.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
6.
Херенвен
 0:0 15 5 7 3 17 - 15 22
7.
Утрехт
 14 6 4 4 30 - 29 22
8.
НЕК Неймеген
 14 4 5 5 12 - 12 17
9.
Фортуна Ситтард
 14 5 2 7 17 - 27 17
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 13 2 5 6 14 - 26 11
14.
Камбюр
 14 2 4 8 11 - 28 10
15.
Волендам
 15 1 5 9 12 - 32 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 15 1 2 12 10 - 34 5
18.
Эксельсиор
 14 1 1 12 8 - 42 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 14 (7)
Утрехт Дувикас Анастасиос 14 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 13 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Гронинген Пепи Рикардо 11 (3)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гоу Эхед Иглс Адеканье Бобби 8
НЕК Неймеген Эль-Каруани Суфьян 8
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    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    Херенвен
    2.41
    3.48
    3.25
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