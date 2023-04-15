Тур: 29. Стадион: Спарта. Зрители: 10420 Главный судья: Оострём Ингмар
4:0
Конец матча
0'
1:0
39' ГолПинту Мика
2:0
51' ГолНамли Юнес
55' Желтая карточкаВан Оттеле Сюб
3:0
68' ГолСамбо Шуранди
73' Желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
4:0
77' ГолВан Крой Вито
90' Желтая карточкаКолассен Антуан
90'+3
Ход матча
39'
1:0
51'
2:0
55'
68'
3:0
73'
74'
77'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Херенвен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
0.78
Среднее время на гол
48
115
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|10 (3)
|0.34
|Леуритсен Тобиас
|9
|0.31
|Версейрен Арно
|8
|0.28
|Саито Коки
|4
|0.14
|Мейнанс Свен
|3
|0.1
|Китолано Джошуа
|3
|0.1
|Пинту Мика
|2
|0.07
|Вриндс Барт
|2
|0.07
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Самбо Шуранди
|1
|0.03
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|13
|0.45
|Сарр Амин
|5
|0.17
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.17
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.1
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Хайе Том
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|6
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Эрдхёйзен Майк
|4
|0
|Де Гузман Джонатан
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|0
|Самбо Шуранди
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Ван Оттеле Сюб
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Херенвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
4
5
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Херенвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
17
11
Спарта Роттердам
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Херенвен
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
15
20
Волевые поражения
21
16
Голы по времени матча
Забито
28
17
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
6
21%
2
12%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
5
18%
3
18%
61-75
8
29%
4
24%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
7
41%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
4
27%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
3
13%
76-90
Забито
46
34
17 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 11
7
15%
4
12%
1-15
4
9%
6
18%
16-30
6
13%
9
26%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
8
17%
4
12%
61-75
12
26%
8
24%
76-90
Пропущено
31
42
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
6
19%
5
12%
1-15
3
10%
6
14%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
5
16%
9
21%
46-60
7
23%
7
17%
61-75
6
19%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3
Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Ноордвейк 0:3 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2
Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Херенвен
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
11 раз 38%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
96
68
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
59
510
311
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1811
1415
1118
821
425
425
128
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|14 (7)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|13 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Гронинген
|Пепи Рикардо
|11 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гоу Эхед Иглс
|Адеканье Бобби
|8
|НЕК Неймеген
|Эль-Каруани Суфьян
|8