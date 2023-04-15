Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Шуранди Самбо забивает с правой ноги!

Первый тайм

46' Команда Спарта Роттердам имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Пинту Мика левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

38' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Херенвен

30' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Абелс Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Шуранди Самбо успешно блокирует удар.

26' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Намли Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

22' Шуранди Самбо нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

15' Тахири Анас не смог попасть в створ ударом издали

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Леуритсен Тобиас выиграл воздушное противоборство у Сиб ван Оттеле.

9' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля