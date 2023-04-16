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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Бока Хуниорс
0:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
10' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
36' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
45' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
60' Желтая карточка
Медина Кристиан
76' Желтая карточка
Leonardo Godoy
81' Желтая карточка
Alan Varela
0:1
85' Гол
Боселли Мауро
90' Желтая карточка
Valentin Barco
90'+6
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
2
Ронкалья
Факундо
15
Валентини
Николас
19
Valentin
Barco
21
Фернандес
Игнасио
5
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
16
Miguel
Merentiel
9
Бенедетто
Дарио
10
Ромеро
Оскар
21
Андухар
Марьяно
6
Муньос
Эсекьель
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
Бока Хуниорс
4-3-3
Эстудиантес Ла Плата
3-5-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

35.7%
14.3%
50%
10 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.57

Среднее время на гол

74
157

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Среднее время на гол

74
96

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.21
0.75

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

74
120

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.25
Ромеро Оскар 2 0.17
Miguel Merentiel 2 0.17
Фигаль Хорхе 2 0.17
Фернандес Пол 1 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
Пайеро Мартин 1 0.08
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 5 0.42
Аскасибар Сантьяго 3 0.25
Leonardo Godoy 1 0.08
Годой Матиас 1 0.08
Лолло Лусиано 1 0.08
Jorge Rodriguez I 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 4 1
Alan Varela 4 0
Вальдес Бруно 3 0
Фернандес Пол 3 0
Фернандес Игнасио 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Валентини Николас 1 0
Valentin Barco 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Santiago Nunez 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
6
Бока Хуниорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Эстудиантес Ла Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
4
36%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3
Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
6.
Бельграно
 0:0 12 5 4 3 10 - 9 19
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
12.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 0:0 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 12 3 3 6 9 - 18 12
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
9.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
13.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
16.
Бельграно
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Бельграно
 0:0 7 3 2 2 6 - 6 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 0:0 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 7 1 2 4 2 - 6 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
24.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
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