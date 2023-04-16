Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаФернандес Игнасио
36' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
45' Желтая карточкаСукуи Фернандо
60' Желтая карточкаМедина Кристиан
76' Желтая карточкаLeonardo Godoy
81' Желтая карточкаAlan Varela
0:1
85' ГолБоселли Мауро
90' Желтая карточкаValentin Barco
90'+6
Ход матча
45'
60'
76'
81'
85'
0:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
-
-
14 Eros Mancuso
-
11 Deian Veron
-
18 Juan Guasone
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
35.7%
14.3%
50%
10 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.57
Среднее время на гол
74
157
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Среднее время на гол
74
96
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.21
0.75
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
74
120
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|3
|0.25
|Ромеро Оскар
|2
|0.17
|Miguel Merentiel
|2
|0.17
|Фигаль Хорхе
|2
|0.17
|Фернандес Пол
|1
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|Пайеро Мартин
|1
|0.08
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|5
|0.42
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.25
|Leonardo Godoy
|1
|0.08
|Годой Матиас
|1
|0.08
|Лолло Лусиано
|1
|0.08
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|4
|1
|Alan Varela
|4
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
6
Бока Хуниорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Эстудиантес Ла Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
4
36%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3
Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
48
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|6.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|19.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|16.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|22.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|23.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6