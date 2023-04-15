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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Америка Минейро
0:3
Конец матча
Флуминенсе
0'
40' Желтая карточка
Vitor Mendes
41' Желтая карточка
Майдана Яго
45' Желтая карточка
Джон Кеннеди
45' Желтая карточка
Eder 2
48' Желтая карточка
Nino Paraiba
0:0
50' Не забитый пенальти
Кано Херман
0:1
52' Гол
Кано Херман
0:2
60' Гол
Джон Кеннеди
0:3
72' Гол
Lele
90'+9
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Nino
Paraiba
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
6
Marlon
VII
8
Juninho
IX
16
Ale
37
Everaldo
5
Leandro
Martinez
I
11
Felipe
Azevedo
19
Henrique
I
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Vitor
Mendes
5
Alexsander
Gomes
7
Андре
20
Gabriel
Pirani
45
Vinicius
Lima
10
Гансо
Пауло
9
Джон
Кеннеди
14
Кано
Херман
Америка Минейро
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-2-2

История личных встреч

Америка Минейро
Флуминенсе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
180

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lele 1 1
Джон Кеннеди 1 1
Кано Херман 1 1
Гансо Пауло 0 0
Samuel VII 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nino Paraiba 1 0
Майдана Яго 1 0
Eder 2 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 1 0
Vitor Mendes 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Флуминенсе - Пайсанду2 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0 Ресенде - Флуминенсе 0:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Гойяс 3:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Флуминенсе

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Lele 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Флуминенсе Кано Херман 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Палмейрас Сан-Паулу Endrick 1
Весь список

Топ нарушителей
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Палмейрас Сан-Паулу Жонатан Луис 1
Куяба Дейверсон Силва 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Нино Параиба получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Габриэль Пирани уходит с поля. Lele выходит вместо него
    • 46'
      Alexsander Gomes уходит с поля. Гуга выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      49'
      Эдер получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Майдана Яго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Витор Мендес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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