Тур: 1.
0:3
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаVitor Mendes
41' Желтая карточкаМайдана Яго
45' Желтая карточкаДжон Кеннеди
45' Желтая карточкаEder 2
48' Желтая карточкаNino Paraiba
0:0
50' Не забитый пенальтиКано Херман
0:1
52' ГолКано Херман
0:2
60' ГолДжон Кеннеди
0:3
72' ГолLele
90'+9
Ход матча
40'
41'
45'
45'
46'
48'
50'
0:0
52'
0:1
60'
0:2
63'
72'
0:3
78'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Eder
2
16
Ale
37
Everaldo
19
Henrique
I
33
Huan
Nino2
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
11 KenoНападающий
-
-
21 Jhon Arias
-
99 Lele
-
22 Pedro Rangel
-
98 Vitor Eudes
-
23 Guga3
-
32 Isaac
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Америка Минейро
Флуминенсе
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
180
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lele
|1
|1
|Джон Кеннеди
|1
|1
|Кано Херман
|1
|1
|Гансо Пауло
|0
|0
|Samuel VII
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nino Paraiba
|1
|0
|Майдана Яго
|1
|0
|Eder 2
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Вилла Нова 2:1 Пусо Алегри - Америка Минейро 0:4 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 1:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Флуминенсе - Пайсанду2 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0 Ресенде - Флуминенсе 0:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Гойяс 3:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Флуминенсе
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Флуминенсе
|Кано Херман
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Endrick
|1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жонатан Луис
|1
|Куяба
|Дейверсон Силва
|1