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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Форталеза Сеара
1:1
Второй тайм: 71'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
54' Гол
Вандерсон
1:1
56' Гол
Moises Vieira
59' Желтая карточка
Guilherme dos Santos IX
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
88
Саша
Лукас
27
Calebe
8
Александр
Кайо
21
Moises
Vieira
91
Тьяго
Гальярдо
9
Juan
Martin
Lucero
31
John
Victor
21
Igor
Gomes
44
Витао
4
Моледо
Родриго
6
Мартинс
Родригес
33
Gabriel
Baralhas
30
Джонни
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
Форталеза Сеара
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:1
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:1
К
1:0
К
3:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.4

Среднее время на гол

37
225

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.2
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

40
128

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 1 1
Патрик Алан 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1
Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Алагоано 3:0 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Сеара - Форталеза Сеара 2:1 АБК - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Сеаренсе 6:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сеара 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ред Булл Брагантино
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Форталеза Сеара
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сан-Паулу
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Брагантино
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Форталеза Сеара
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Паулу
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Байя
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гойяс
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Паулу
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ред Булл Брагантино
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Форталеза Сеара
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Гойяс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Lele 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Флуминенсе Кано Херман 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Весь список
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
  • 54'
    Патрик Алан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Тьяго Гальярдо уходит с поля. Почеттино Томас выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.50
3.50
6.60
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