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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Второй тайм: 67'
Сан-Паулу
0'
1:0
4' Гол
Соарес Франсиско
8' Желтая карточка
Мендес Джегсон
1:1
15' Гол
Кальери Хонатан
45' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
48' Желтая карточка
Кальери Хонатан
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
2
Рафаэль
да
Сильва
6
Че
Че
5
Данило
Барбоза
10
Зауэр
Густаво
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
38
Caio
Paulista
11
Rodrigo
Nestor
21
Мендес
Джегсон
15
Michel
Araujo
27
Wellington
Rato
9
Кальери
Хонатан
10
Лусиано
Невес
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-3-1-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

36 матчей

30.6%
16.7%
52.7%
11 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
6 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.1%
16.7%
47.2%
13 побед 6 ничьих 17 побед

История матчей

ПА
1:3
СA
0:1
СA
1:0
ПА
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
П
2:0
ПА
1:1
ПА
1:0
К
4:2
ПА
2:0
КБ
2:2
БСА
2:4
БСА
3:0
П
0:2
БСА
1:1
БСА
0:0
П
1:3
СA
4:0
СA
4:2
CP
4:0
СA
2:2
СA
0:2
CP
2:1
СA
2:0
СA
1:2
CP
5:0
СA
3:2
СA
3:1
CP
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

2.29
1.53

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

70
43

Голов в среднем за матч

1.94
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 1 1
Эдуардо Карлос II 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 1 1
Лусиано Невес 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Пласидо Леонель 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Бенту 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ферровиария - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Итуано 2:3 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3
Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:4 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ред Булл Брагантино
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Форталеза Сеара
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сан-Паулу
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Брагантино
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Форталеза Сеара
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Паулу
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Байя
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гойяс
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Паулу
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ред Булл Брагантино
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Форталеза Сеара
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Гойяс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Lele 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Флуминенсе Кано Херман 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Ботафого Рио-де-Жанейро
    Ничья
    Сан-Паулу
    3.95
    3.14
    3.95
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