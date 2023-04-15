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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Ред Булл Брагантино
2:1
Второй тайм: 72'
Байя
0'
23' Желтая карточка
Vitor Jacare
41' Желтая карточка
Jadson 3
0:1
45' Гол
Стум Эвералдо
1:1
54' Гол
Брунинью Филипе
2:1
70' Гол
Саша Эдуардо
40
Lucas
Azevedo
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
5
Jadson
3
35
Фернандес
Матеус
44
Ignacio
Laquintana
17
Брунинью
Филипе
21
_Talisson
9
Alerrandro
22
Маркос
Дос
Сантос
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
6
Jhoanner
Chavez
28
Thaciano
20
Yago
I
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
9
Стум
Эвералдо
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Байя
3-4-1-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Байя

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

142.9%
10 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
3:3
СA
4:0
СA
2:1
СB
3:2
СB
1:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1
СB
4:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.71
1.43

Среднее время на гол

33
63

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.86
0.43

Среднее время на гол

48
210

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

2.29
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
96

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунинью Филипе 1 1
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 1 1
Thaciano 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Jacare 1 0

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1
Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 6:0
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0
Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Досе Мел - Байя 0:1 Байя - Байя де Фейра 2:1 Байя - Ферровиарио 2:2 Барселона-де-Ильеус - Байя 1:2 Байя - Витория 1:0 Жакобиненсе - Байя 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ред Булл Брагантино
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Форталеза Сеара
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сан-Паулу
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ред Булл Брагантино
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Форталеза Сеара
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Паулу
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Байя
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гойяс
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Паулу
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ред Булл Брагантино
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Форталеза Сеара
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Гойяс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Lele 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Флуминенсе Кано Херман 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Весь список
  • 46'
    Жадсом уходит с поля. Эвангелиста Лукас выходит вместо него
  • 46'
    Talisson уходит с поля. Henry Mosquera выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      23'
      Витор Жакаре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Ред Булл Брагантино.
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    Ред Булл Брагантино
    Ничья
    Байя
    2.60
    3.56
    5.60
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