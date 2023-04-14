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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Варта Познань
2:1
Второй тайм: 48'
Шлёнск
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Иванов Роберт
1:1
11' Гол
Зреляк Адам
2:1
29' Гол
Шмыт Каетан
45' Желтая карточка
Ольсен Патрик
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
22
Konrad
Matuszewski
24
Шмыт
Каетан
8
Мяйнпя
Нило
6
Журавски
Мачей
30
Щепаньски
Милош
99
Зреляк
Адам
12
Лещыньски
Рафал
2
Вердаска
Диогу
34
Поправа
Конрад
4
Бейгер
Лукаш
27
Кончковски
Мартин
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
11
Ястржембски
Деннис
9
Экспозито
Эрик
Варта Познань
5-4-1
Шлёнск
5-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Шлёнск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

250%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
ВД
2:3
ВД
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
2.33

Среднее время на гол

72
38

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
48

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 7 0.25
Журавски Мачей 4 0.14
Гжесик Ян 4 0.14
Щепаньски Милош 3 0.11
Шмыт Каетан 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Ставропулос Димитрис 2 0.07
Шимонович Давид 1 0.04
Савич Стефан V 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Коррин Милан 1 0.04
Дестан Энис 1 0.04
Копчински Михал 1 (1) 0.04
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 6 (1) 0.21
Замора Джон 6 (1) 0.21
Ольсен Патрик 3 (1) 0.11
Шварц Петр 2 0.07
Бейгер Лукаш 2 0.07
Гретарссон Даниэль 1 0.04
Самец-Талар Пётр 1 0.04
Лыщаш Адриан 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Дестан Энис 5 0
Мяйнпя Нило 3 1
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Копчински Михал 3 0
Шимонович Давид 3 0
Купчак Матеуш 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Журавски Мачей 1 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 11 0
Вердаска Диогу 9 1
Поправа Конрад 4 1
Гарсия Виктор III 3 1
Экспозито Эрик 4 0
Замора Джон 4 0
Шварц Петр 3 0
Янасик Патрик 3 0
Бейгер Лукаш 1 1
Кончковски Мартин 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Самец-Талар Пётр 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
5
Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Шлёнск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

13
14
Варта Познань
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Шлёнск
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

20
19

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
1
10%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
8%
5
25%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
7
35%
76-90

Забито

29
25
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
7%
3
12%
1-15
5
17%
4
16%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
3
10%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
7
24%
4
16%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
3
12%
5
14%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
7
27%
5
14%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
4
15%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1
Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2

Результаты матчей

Варта Познань
Шлёнск

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Шлёнск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
5
9
1
12
2.5
1
13
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
2
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
16
11
10
17
1.5
7
20
2
25
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 27 16 8 3 44 - 29 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 2:1 28 11 8 9 32 - 26 41
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 27 9 8 10 31 - 28 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 27 9 7 11 27 - 30 34
12.
Ягеллония
 27 7 12 8 37 - 35 33
13.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
14.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
15.
Шлёнск
 1:2 28 7 10 11 26 - 37 31
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 27 7 5 15 25 - 43 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
5.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
6.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
7.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 2:1 14 4 6 4 17 - 15 18
11.
Шлёнск
 1:2 14 4 6 4 16 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
13.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
14.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 2:1 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 1:2 14 3 4 7 10 - 18 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Гарсия Виктор III уходит с поля. Науэль Матиас выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Шлёнск
2.18
5.00
4.01
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