Тур: 28. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1756 Главный судья: Франковски Бартож
3:1
Конец матча
0'
0:1
3' Гол в свои воротаИванов Роберт
1:1
11' ГолЗреляк Адам
2:1
29' ГолШмыт Каетан
45' Желтая карточкаОльсен Патрик
54' Желтая карточкаЖуравски Мачей
3:1
69' ГолЩепаньски Милош
74' Желтая карточкаВердаска Диогу
90' Желтая карточкаКончковски Мартин
90' Желтая карточкаНауэль Матиас
90'+7
Ход матча
3'
0:1
11'
1:1
29'
2:1
45'
54'
69'
74'
90'
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Варта Познань
Шлёнск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
250%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
2.33
Среднее время на гол
72
38
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
48
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|7
|0.25
|Щепаньски Милош
|4
|0.14
|Журавски Мачей
|4
|0.14
|Гжесик Ян
|4
|0.14
|Шмыт Каетан
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Савич Стефан V
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Коррин Милан
|1
|0.04
|Дестан Энис
|1
|0.04
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.04
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.21
|Замора Джон
|6 (1)
|0.21
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.11
|Шварц Петр
|2
|0.07
|Бейгер Лукаш
|2
|0.07
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.04
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.04
|Лыщаш Адриан
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Мяйнпя Нило
|3
|1
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|10
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|4
|1
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Шварц Петр
|3
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|1
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
5
Варта Познань
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Шлёнск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
13
14
Варта Познань
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Шлёнск
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
20
19
Голы по времени матча
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
11%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
5
26%
3
30%
61-75
3
16%
2
20%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
8%
5
25%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
33%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
7
35%
76-90
Забито
33
25
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
4
12%
3
12%
1-15
6
18%
4
16%
16-30
6
18%
3
12%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
7
21%
5
20%
61-75
7
21%
4
16%
76-90
Пропущено
26
39
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 22
3
12%
7
18%
1-15
5
19%
5
13%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
7
27%
5
13%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
4
15%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0
Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0
Шлёнск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1
Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Результаты матчей
Варта Познань
Шлёнск
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
59
59
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1711
1117
721
325
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|52 - 19
|62
|2.
|27
|16
|8
|3
|44 - 29
|56
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|27
|12
|8
|7
|42 - 39
|44
|5.
|28
|11
|8
|9
|33 - 26
|41
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|31 - 28
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|27
|9
|7
|11
|27 - 30
|34
|12.
|27
|7
|12
|8
|37 - 35
|33
|13.
|1:0
|28
|8
|8
|12
|34 - 40
|32
|14.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|15.
|0:1
|28
|8
|7
|13
|24 - 39
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|18.
|27
|4
|8
|15
|27 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|13.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|14.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|0:1
|15
|2
|5
|8
|9 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|17 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9