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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 27. Стадион: .
Волос
0:3
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
7' Гол
Касами Пайтим
0:2
36' Гол
Бакамбу Седрик
40' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
48' Желтая карточка
Луна Антонио
76' Желтая карточка
Касами Пайтим
0:3
81' Гол
Фортунис Костас
84' Желтая карточка
Перес Фелипе
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Касами Пайтим
36'
0:2
Бакамбу Седрик
(Родригес Хамес)
40'
 
Папастатопулос Сократис
48'
Луна Антонио
 
65'
 
Масурас Гиоргос
Родригес Хамес
65'
 
Родригес Гарри
Каньос Серхи
75'
Тахатос Эфстатиос
Каче Эргюс
 
76'
 
Касами Пайтим
81'
0:3
Фортунис Костас
82'
 
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
82'
 
Вальбуэна Матьё
Фортунис Костас
84'
 
Нтои Андреас-Ричардос
Папастатопулос Сократис
84'
Перес Фелипе
 
86'
Карталис Александрос
Перес Фелипе
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 384 Количество передач 504
  • 43 Владение мячом, % 57
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
26
Эшковал
Жоау
17
Си
Аруна
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
7
Делетич
Милош
10
Перес
Фелипе
28
Каче
Эргюс
9
Ожегович
Огнен
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
38
Самассеку
Диади
27
Касами
Пайтим
7
Фортунис
Костас
10
Родригес
Хамес
47
Каньос
Серхи
94
Бакамбу
Седрик
Волос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

С
0:4
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
72

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1
Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Папастатопулос Сократис получил желтую карточку от судьи
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