Тур: 27. Стадион: Пантессалико.
0:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолКасами Пайтим
0:2
36' ГолБакамбу Седрик
40' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
48' Желтая карточкаЛуна Антонио
76' Желтая карточкаКасами Пайтим
0:3
81' ГолФортунис Костас
84' Желтая карточкаПерес Фелипе
90'+4
Ход матча
7'
0:1
36'
0:2
48'
76'
81'
0:3
84'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 504
-
43 Владение мячом, % 57
26
Эшковал
Жоау
17
Си
Аруна
13
Луна
Антонио
10
Перес
Фелипе
28
Каче
Эргюс
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
47
Каньос
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
17 Си АрунаЗащитник
-
13 Луна АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Каньос СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Волос
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
72
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1
Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0 Волос - ПАС Янина 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3